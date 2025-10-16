< sekcia Zahraničie
Húsíovia priznali smrť generála pri augustovom izraelskom nálete
Ghamárího smrť potvrdil aj izraelský minister obrany Jisrael Kac.
Autor TASR
Dubaj 16. októbra (TASR) - Jemenskí povstalci - húsíovia - vo štvrtok prvýkrát priznali, že pri jednom z izraelských útokov na ciele v Jemene zahynul aj veliteľ ich generálneho štábu, generálmajor Muhammad Abdal Karím al-Ghamárí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Húsíovia vo svojom vyhlásení uviedli, že Ghamárí bol zabitý „pri plnení svojich povinností“. Zodpovednosť za jeho smrť síce Izraelu priamo nepripísali, ale uviedli, že konflikt so židovským štátom sa neskončil. Izrael „dostane svoj trest za zločiny, ktoré spáchal,“ varovali jemenskí povstalci, ktorých podporuje Irán.
Ghamárího smrť potvrdil aj izraelský minister obrany Jisrael Kac, ktorý spresnil, že húsíjský generál utrpel smrteľné zranenie pri izraelskom útoku na vodcov jemenských povstalcov v auguste tohto roku.
Pri týchto náletoch na jemenské mesto Saná bol zabitý aj predseda vlády húsíov a niekoľko ďalších ministrov. Izrael vtedy uviedol, že terčom náletu bol aj al-Ghamárí a že overuje výsledok tejto bojovej operácie.
„Pripojil sa k svojim priateľom, eliminovaným členom osi zla, v hlbinách pekla,“ konštatoval Kac vo štvrtok, keď navštívil veliteľské centrum izraelskej vojenskej spravodajskej služby a poďakoval sa tam vojakom a veliteľom „za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali a ktorú ešte v budúcnosti vykonajú proti húsíom“.
Za svoju úlohu v desať rokov trvajúcej vojne v Jemene bol Ghamárí zaradený aj na sankčný zoznam OSN.
Organizácia Spojených národov Ghamárího označila za osobu, ktorá zohrávala „vedúcu úlohu pri organizovaní vojenských operácií húsíov, ktoré priamo ohrozujú mier, bezpečnosť a stabilitu Jemenu, ako aj pri cezhraničných útokoch proti Saudskej Arábii“.
