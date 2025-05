Húsíovia sa prihlásili k raketovému útoku na letisko v Tel Avive

Saná 4. mája (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia sa prihlásili k zodpovednosti za nedeľný raketový útok na medzinárodné letisko Ben Gurion v izraelskom Tel Avive. Dodali, že naň zaútočili na znak podpory Palestínčanov v Pásme Gazy, informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP a webu televízie CNN.



„Raketové sily jemenských ozbrojených síl uskutočnili vojenskú operáciu zameranú na letisko Bena Guriona (s) hypersonickou balistickou raketou“, uviedli húsíovia vo vyhlásení. „Raketa úspešne zasiahla svoj cieľ,“ dodali povstalci.



„Jemenské ozbrojené sily týmto opätovne varujú všetky medzinárodné letecké spoločnosti pred pokračovaním letov na letisko Ben Gurion, pretože sa stalo nebezpečným pre leteckú dopravu,“ vyhlásili húsíovia.



Palestínske militantné hnutie Hamas útok v nedeľu pochválilo. „Jemen... stupňuje svoje útoky na srdce nelegitímnej sionistickej entity, prekonáva najmodernejšie obranné systémy na svete a presne zasahuje svoje ciele,“ uviedla skupina.



Izraelská armáda oznámila, že raketa dopadla do blízkosti letiska po tom, ako zlyhalo „niekoľko pokusov“ o jej zachytenie. Letisko Ben Gurion po útoku dočasne pozastavilo svoju prevádzku, no lety už obnovilo.



„Na každého, kto na nás zaútočí, zaútočíme sedemnásobne,“ uviedol vo vyhlásení minister obrany Jisrael Kac, informovala CNN.



Zdroj agentúry AFP uviedol, že v nedeľu o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) má zasadnúť izraelský bezpečnostný kabinet. Podľa zdroja sa rokovania uskutočnia v reakcii na raketový útok jemenských povstalcov a mali by sa tiež týkať plánovaného rozšírenia ofenzívy v Pásme Gazy.