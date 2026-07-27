< sekcia Zahraničie
Húsíovia sa prihlásili k útokom na saudskoarabskú ropnú infraštruktúru
Cieľom útokov boli podľa neho ropné zariadenia v oblastiach na východe krajiny a v hlavnom meste Rijád.
Autor TASR
Saná 27. júla (TASR) - Jemenskí proiránski povstalci húsíovia v pondelok oznámili, že uskutočnili niekoľko dronových útokov na ropnú infraštruktúru Saudskej Arábie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Hovorca húsíov Jahjá Sarí uviedol, že táto operácia bola reakciou na údajné vpády saudskoarabských dronov do jemenského vzdušného priestoru. Útoky podľa neho zasiahli „niekoľko citlivých cieľov a zariadení zapojených do dodávok a prepravy ropy z východnej Saudskej Arábie do Janbu“. Rijád sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril.
Saudskoarabské ministerstvo obrany však vo svojom oficiálnom vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach uviedlo, že krajina v pondelok zachytila niekoľko dronov prichádzajúcich na jej územie z Iraku. „Teroristické pokusy boli spustené z irackého územia a vykonali ich teroristické milície podporované Iránom,“ konštatovalo ministerstvo.
Cieľom útokov boli podľa neho ropné zariadenia v oblastiach na východe krajiny a v hlavnom meste Rijád.
Saudská Arábia už požiadala, aby Irak „prijal všetky potrebné opatrenia na zabránenie využívaniu svojho územia ako odrazového bodu“ pre útoky, vyplýva zo samostatného vyhlásenia, ktoré zverejnila saudskoarabská televízia.
AFP zdôrazňuje, že proiránske ozbrojené skupiny so sídlom v Iraku sa od obnovenia bojov medzi USA a Iránom začiatkom tohto mesiaca neprihlásili k žiadnym útokom v Iraku ani v širšom regióne.
Hovorca húsíov Jahjá Sarí uviedol, že táto operácia bola reakciou na údajné vpády saudskoarabských dronov do jemenského vzdušného priestoru. Útoky podľa neho zasiahli „niekoľko citlivých cieľov a zariadení zapojených do dodávok a prepravy ropy z východnej Saudskej Arábie do Janbu“. Rijád sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril.
Saudskoarabské ministerstvo obrany však vo svojom oficiálnom vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach uviedlo, že krajina v pondelok zachytila niekoľko dronov prichádzajúcich na jej územie z Iraku. „Teroristické pokusy boli spustené z irackého územia a vykonali ich teroristické milície podporované Iránom,“ konštatovalo ministerstvo.
Cieľom útokov boli podľa neho ropné zariadenia v oblastiach na východe krajiny a v hlavnom meste Rijád.
Saudská Arábia už požiadala, aby Irak „prijal všetky potrebné opatrenia na zabránenie využívaniu svojho územia ako odrazového bodu“ pre útoky, vyplýva zo samostatného vyhlásenia, ktoré zverejnila saudskoarabská televízia.
AFP zdôrazňuje, že proiránske ozbrojené skupiny so sídlom v Iraku sa od obnovenia bojov medzi USA a Iránom začiatkom tohto mesiaca neprihlásili k žiadnym útokom v Iraku ani v širšom regióne.