Húsíovia sa prihlásili k útoku na tanker pri pobreží Jemenu

Dubaj 12. decembra (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci - húsíovia sa prihlásili v utorok k raketovému útoku na tanker plaviaci sa pod nórskou vlajkou, ku ktorému prišlo pri pobreží Jemenu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Námorné sily jemenských ozbrojených síl podnikli vojenskú operáciu proti nórskej lodi Strinda vezúcej ropu," uviedol hovorca húsíov Jahja Sárí s tým, že loď smerovala do Izraela.



Útok na plavidlo medzi prvými nahlásila americká armáda s tým, že americký torpédoborec reagoval na núdzové volanie lode a poskytuje jej pomoc. Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) uviedlo, že na lodi vypukol požiar, no nedošlo k stratám na životoch.



K útoku prišlo v noci na utorok v prielive Báb el-Mandeb, ktorý oddeľuje Jemen a Afriku a vedie do Červeného mora. Ide o kľúčovú dopravnú trasu smerom k Suezskému prieplavu.



Húsíovia majú pod kontrolou väčšinu územia Jemenu a sú súčasťou tzv. osy odporu voči Izraelu. V poslednom období čoraz častejšie hrozia útokmi na všetky obchodné lode smerujúce do Izraela. Dôvodom je ozbrojený konflikt Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Vo vyhlásení zverejnenom v sobotu na sociálnej sieti húsíovia uviedli, že zabránia plavbe lodí smerujúcim k sionistom, ak nebudú do obliehaného Pásma Gazy dodané potraviny a lieky.