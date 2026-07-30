Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. júl 2026Meniny má Libuša
< sekcia Zahraničie

Húsíovia tvrdia, že nemajú nič spoločné s útokom na prístav v Egypte

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Útok na prístav, ktorý sa odohral najďalej od Perzského zálivu od začiatku konfliktu, predstavuje nový míľnik.

Autor TASR
Saná 30. júla (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia vo štvrtok vyhlásili, že nestoja za stredajším útokom dronom, ktorý zasiahol loď v egyptskom prístave Damietta. Táto loď na spracovanie a skladovanie plynu je podľa agentúry AFP vo vlastníctve USA, ktoré ju prevádzkujú, píše TASR.

Podľa tlačovej agentúry Saba predstaviteľ úradu pre zahraničné veci povstaleckého hnutia uviedol, že „špekulácie o tom, že Jemen cielil na loď v prístave Damietta v Egyptskej arabskej republike, sú nepodložené“.

Tento stredomorský prístav leží viac než 1300 kilometrov od Iránu a viac ako 2000 kilometrov od Jemenu. Po útoku vypukli v prístave požiare, ktoré sa podarilo uhasiť, a egyptskí predstavitelia nehlásia žiadne obete, informuje stanica BBC.

Analytici podľa AFP konštatujú, že prvý dronový útok na území Egypta od začiatku vojny medzi USA a Iránom by mohol byť vysoko rizikový signál pre americké záujmy na celom Blízkom východe.

K zodpovednosti za tento útok sa dosiaľ nikto neprihlásil a Egypt z jeho vykonania nikoho neobvinil.

Podľa analytikov by cieľom tohto útoku bez ohľadu na pôvodcu mohlo byť vtiahnutie Egypta do konfliktu po tom, čo Káhira mesiace pôsobí ako jeden z mála diplomatických kanálov medzi Washingtonom a Teheránom.

Útok na prístav, ktorý sa odohral najďalej od Perzského zálivu od začiatku konfliktu, predstavuje nový míľnik. Konflikt sa totiž po prvý raz rozšíril cez Červené more až do Stredozemného mora.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Šutaj Eštok: Do Francúzska vyráža 20 slovenských hasičov

SAV: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci

VIDEO:ENVIROPOLÍCIA UDRELA NA PYTLIAKOV: Zaistila aj nelegálne zbrane