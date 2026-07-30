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Húsíovia tvrdia, že nemajú nič spoločné s útokom na prístav v Egypte
Útok na prístav, ktorý sa odohral najďalej od Perzského zálivu od začiatku konfliktu, predstavuje nový míľnik.
Autor TASR
Saná 30. júla (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia vo štvrtok vyhlásili, že nestoja za stredajším útokom dronom, ktorý zasiahol loď v egyptskom prístave Damietta. Táto loď na spracovanie a skladovanie plynu je podľa agentúry AFP vo vlastníctve USA, ktoré ju prevádzkujú, píše TASR.
Podľa tlačovej agentúry Saba predstaviteľ úradu pre zahraničné veci povstaleckého hnutia uviedol, že „špekulácie o tom, že Jemen cielil na loď v prístave Damietta v Egyptskej arabskej republike, sú nepodložené“.
Tento stredomorský prístav leží viac než 1300 kilometrov od Iránu a viac ako 2000 kilometrov od Jemenu. Po útoku vypukli v prístave požiare, ktoré sa podarilo uhasiť, a egyptskí predstavitelia nehlásia žiadne obete, informuje stanica BBC.
Analytici podľa AFP konštatujú, že prvý dronový útok na území Egypta od začiatku vojny medzi USA a Iránom by mohol byť vysoko rizikový signál pre americké záujmy na celom Blízkom východe.
K zodpovednosti za tento útok sa dosiaľ nikto neprihlásil a Egypt z jeho vykonania nikoho neobvinil.
Podľa analytikov by cieľom tohto útoku bez ohľadu na pôvodcu mohlo byť vtiahnutie Egypta do konfliktu po tom, čo Káhira mesiace pôsobí ako jeden z mála diplomatických kanálov medzi Washingtonom a Teheránom.
Útok na prístav, ktorý sa odohral najďalej od Perzského zálivu od začiatku konfliktu, predstavuje nový míľnik. Konflikt sa totiž po prvý raz rozšíril cez Červené more až do Stredozemného mora.
Podľa tlačovej agentúry Saba predstaviteľ úradu pre zahraničné veci povstaleckého hnutia uviedol, že „špekulácie o tom, že Jemen cielil na loď v prístave Damietta v Egyptskej arabskej republike, sú nepodložené“.
Tento stredomorský prístav leží viac než 1300 kilometrov od Iránu a viac ako 2000 kilometrov od Jemenu. Po útoku vypukli v prístave požiare, ktoré sa podarilo uhasiť, a egyptskí predstavitelia nehlásia žiadne obete, informuje stanica BBC.
Analytici podľa AFP konštatujú, že prvý dronový útok na území Egypta od začiatku vojny medzi USA a Iránom by mohol byť vysoko rizikový signál pre americké záujmy na celom Blízkom východe.
K zodpovednosti za tento útok sa dosiaľ nikto neprihlásil a Egypt z jeho vykonania nikoho neobvinil.
Podľa analytikov by cieľom tohto útoku bez ohľadu na pôvodcu mohlo byť vtiahnutie Egypta do konfliktu po tom, čo Káhira mesiace pôsobí ako jeden z mála diplomatických kanálov medzi Washingtonom a Teheránom.
Útok na prístav, ktorý sa odohral najďalej od Perzského zálivu od začiatku konfliktu, predstavuje nový míľnik. Konflikt sa totiž po prvý raz rozšíril cez Červené more až do Stredozemného mora.