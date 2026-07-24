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Húsíovia tvrdia, že prieliv Báb al-Mandab neuzavreli

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Húsíovia oznámili námorné embargo na Rijád v pondelok a o dva dni neskôr sa prihlásili k útokom na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori, ktoré blokádu údajne porušili.

Autor TASR
Saná 24. júla (TASR) - Hovorca jemenských povstalcov húsíov v piatok uviedol, že táto proiránska skupina neblokuje plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab, a to aj napriek tomu, že tento týždeň vyhlásila námorné embargo na Saudskú Arábiu. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Húsíovia oznámili námorné embargo na Rijád v pondelok a o dva dni neskôr sa prihlásili k útokom na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori, ktoré blokádu údajne porušili.

K uzavretiu úžiny Báb al-Mandab, ako niektorí naznačujú, nedochádza,“ uviedol hovorca povstalcov Muhammad Abd as-Salám, ktorý je podľa AFP zároveň ich hlavným vyjednávačom.

Dodal, že postoj skupiny je „obmedzený na námornú blokádu, ktorá sa týka iba saudskoarabskej strany“.

Húsíovia už v pondelok varovali, že budú útočiť na lode „patriace saudskoarabskému nepriateľovi“, ktoré nedodržia ich blokádu. Plavba v prielive Báb al-Mandab, ktorý je kľúčovou námornou trasou pre Rijád, však podľa AFP naďalej pokračuje. Jeho význam v posledných mesiacoch ešte viac zdôraznilo aj uzavretie Hormuzského prielivu v dôsledku vojny medzi USA a Iránom.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyjadril v piatok v súvislosti s touto eskaláciou obavy.

Útok na komerčné plavidlá, ku ktorému sa prihlásili húsíovia, predstavuje riziko ďalšieho zhoršenia regionálneho napätia a rozšírenia súčasného cyklu eskalácie,“ uviedol vo vyhlásení Guterresov hovorca.

Ďalšie bojové operácie v Jemene oslabnú vyhliadky na mier a spôsobia vážne ekonomické, humanitárne a environmentálne dôsledky v celom regióne aj mimo neho,“ dodal.
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