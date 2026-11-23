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Húsíovia tvrdia, že útok na mesto Hudajdá zabil desať ľudí
Útok podľa televízie zasiahol budovu patriacu jemenskej štátnej telekomunikačnej spoločnosti.
Autor TASR
Saná 23. novembra (TASR) - Jemenská televízia al-Masíra, ktorú prevádzkujú povstaleckí húsíovia v pondelok informovala, že pri útoku Saudskej Arábie na jemenské prístavné mesto Hudajdá zahynulo desať ľudí a ďalších viac než 20 bolo zranených. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Útok podľa televízie zasiahol budovu patriacu jemenskej štátnej telekomunikačnej spoločnosti. Al-Masíra spočiatku informovala o štyroch mŕtvych, o niekoľko hodín neskôr uviedla, že útok si vyžiadal desať obetí. Saudská Arábia sa k správam jemenskej televízie o tomto útoku bezprostredne nevyjadrila.
K úderu došlo potom, čo vojenská koalícia pod vedením Rijádu zachytila balistickú strelu namierenú na západné pobrežie Saudskej Arábie pri Červenom mori. V tejto oblasti sa nachádzajú významné ropné zariadenia, na ktoré húsíovia v uplynulých týždňoch opakovane zaútočili, rovnako ako na tamojšie letiská a vojenské objekty.
Napätie v Jemene eskaluje od júla, pričom od začiatku konfliktu medzi húsíami a jednotkami medzinárodne podporovanej jemenskej vlády zahynulo viac ako 1600 ľudí a vyše 300.000 muselo svoje domovy opustiť.
Útok podľa televízie zasiahol budovu patriacu jemenskej štátnej telekomunikačnej spoločnosti. Al-Masíra spočiatku informovala o štyroch mŕtvych, o niekoľko hodín neskôr uviedla, že útok si vyžiadal desať obetí. Saudská Arábia sa k správam jemenskej televízie o tomto útoku bezprostredne nevyjadrila.
K úderu došlo potom, čo vojenská koalícia pod vedením Rijádu zachytila balistickú strelu namierenú na západné pobrežie Saudskej Arábie pri Červenom mori. V tejto oblasti sa nachádzajú významné ropné zariadenia, na ktoré húsíovia v uplynulých týždňoch opakovane zaútočili, rovnako ako na tamojšie letiská a vojenské objekty.
Napätie v Jemene eskaluje od júla, pričom od začiatku konfliktu medzi húsíami a jednotkami medzinárodne podporovanej jemenskej vlády zahynulo viac ako 1600 ľudí a vyše 300.000 muselo svoje domovy opustiť.