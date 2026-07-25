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Húsíovia tvrdia, že zaútočili na mesto na juhu Saudskej Arábie
Hovorca však v piatok uviedol, že neblokujú plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab. Blokáda sa podľa neho týka iba Saudskej Arábie.
Autor TASR
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Rijád 25. júla (TASR) - Jemenskí Iránom podporovaní povstalci húsíovia v sobotu vyhlásili, že uskutočnili raketový útok na mesto Džizán na juhozápade Saudskej Arábie. Išlo o odvetu za predošlé útoky Rijádu na jemenský prístav Hudajdá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Kanál napojený na húsíov na Telegrame informoval, že v meste Džízán vypukli požiare v dôsledku „jemenského raketového útoku“.
Agentúra civilnej ochrany v Saudskej Arábii predtým vydala obyvateľom miest Džízán a Janbú stručné varovania pred „potenciálnym nebezpečenstvom“, ktoré však o niekoľko minút neskôr zrušila.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Hovorca však v piatok uviedol, že neblokujú plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab. Blokáda sa podľa neho týka iba Saudskej Arábie.
Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou v piatok v reakcii na blokádu zaútočila na telekomunikačné zariadenia húsíov a prístav Hudajdá.
Kanál napojený na húsíov na Telegrame informoval, že v meste Džízán vypukli požiare v dôsledku „jemenského raketového útoku“.
Agentúra civilnej ochrany v Saudskej Arábii predtým vydala obyvateľom miest Džízán a Janbú stručné varovania pred „potenciálnym nebezpečenstvom“, ktoré však o niekoľko minút neskôr zrušila.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Hovorca však v piatok uviedol, že neblokujú plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab. Blokáda sa podľa neho týka iba Saudskej Arábie.
Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou v piatok v reakcii na blokádu zaútočila na telekomunikačné zariadenia húsíov a prístav Hudajdá.