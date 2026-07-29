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Húsíovia tvrdia, že zaútočili na saudskoarabský tanker v Červenom mori

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podľa webovej stránky MarineTraffic bola posledná známa poloha lode v prístave v saudskoarabskom meste Janbú.

Autor TASR
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Saná 29. júla (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v utorok uviedli, že v Červenom mori zaútočili balistickými raketami na saudskoarabský ropný tanker. Tvrdia, že loď porušila nimi vyhlásenú námornú blokádu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

„K útoku na saudskoarabskú loď došlo po tom, čo ignorovala varovania,“ uviedol hovorca vojenských síl húsíov s tým, že išlo o loď NCC Ghazal. Plavidlo bolo vraj nútené vrátiť sa.

Podľa webovej stránky MarineTraffic bola posledná známa poloha lode v prístave v saudskoarabskom meste Janbú. Tamojšie ropné zariadenia patriace spoločnosti Saudi Aramco boli cez víkend cieľom útokov húsíov v reakcii na piatkový úder Saudskej Arábie v strategickom meste Hudajdá.

Jemenskí povstalci minulý týždeň vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
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