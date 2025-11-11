Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Húsíovia v liste pre Hamas naznačili koniec útokov na Izrael

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Šiitskí povstalci podporovaní Iránom už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná.

Autor TASR
Saná 11. novembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia naznačili, že končia s útokmi na Izrael a na komerčné lode v blízkosti jemenského pobrežia. Vyplýva to z listu, ktorý zaslali ozbrojenému krídlu palestínskeho hnutia Hamas - Brigádam Izzadína al-Kassáma. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry AP.

„Sledujeme vývoj situácie a vyhlasujeme, že ak nepriateľ obnoví svoju agresiu proti Gaze, vrátime sa k vojenským operáciám hlboko vo vnútrozemí sionistickej entity a obnovíme zákaz izraelskej plavby v Červenom a Arabskom mori,“ píše sa v liste.

Šiitskí povstalci podporovaní Iránom už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Raketami alebo dronmi útočili aj priamo na územie Izraela. Útoky označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.

Ukončenie vojenských akcií proti Izraelu húsíovia v liste nijako neodôvodnili. V Pásme Gazy však od 10. októbra platí prímerie sprostredkované Spojenými štátmi.
.

