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Húsíovia varujú pred možnými útokmi na ropné zariadenia S. Arábie
Húsíovia odporovaní Iránom obvinili Saudskú Arábiu z útoku na letisko v Saná a v rámci odvetných opatrení následne zaútočili na letisko v Abhe.
Autor TASR
Saná 16. júla (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia vo štvrtok varovali, že v prípade eskalácie konfliktu so Saudskou Arábiou zaútočia na jej ropné zariadenia a ďalšiu infraštruktúru. Vyhlásenie prišlo len niekoľko dní po tom, čo došlo k zásahu letiska v metropole Saná, ktorú spravujú povstalci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Všetky saudskoarabské ropné zariadenia a kľúčové objekty sa stanú cieľmi našich rakiet a dronov, ak sa Saudská Arábia stane súčasťou rozsiahlej agresie proti našej krajine a bude smerovať k eskalácii,“ uviedol vodca skupiny Abdul Malik al-Húsí.
Húsíovia odporovaní Iránom v pondelok obvinili Saudskú Arábiu z útoku na letisko v Saná a v rámci odvetných opatrení následne zaútočili na letisko v Abhe. Al-Husí však pohrozil, že povstalci môžu podniknúť aj útok na letisko v Rijáde, pokiaľ dôjde k ďalším úderom na jemenskú metropolu. „Rovnica je: letiská za letiská, prístavy za prístavy a blokáda za blokádu,“ dodal al-Húsí.
Jemenská vláda so sídlom v Adene, ktorú podporuje Saudská Arábia, uviedla, že k pondelkovému útoku na letisko došlo v snahe zabrániť iránskemu lietadlu pristáť v Saná. Lietadlá vstupujúce do jemenského vzdušného priestoru potrebujú už vyše desať rokov povolenie od koalície vedenej Saudskou Arábiou, ktorá obmedzenie presadzuje údajne na žiadosť vlády. Húsíovia aj iránski predstavitelia napriek tomu podnikli priame lety z Iránu.
„Všetky saudskoarabské ropné zariadenia a kľúčové objekty sa stanú cieľmi našich rakiet a dronov, ak sa Saudská Arábia stane súčasťou rozsiahlej agresie proti našej krajine a bude smerovať k eskalácii,“ uviedol vodca skupiny Abdul Malik al-Húsí.
Húsíovia odporovaní Iránom v pondelok obvinili Saudskú Arábiu z útoku na letisko v Saná a v rámci odvetných opatrení následne zaútočili na letisko v Abhe. Al-Husí však pohrozil, že povstalci môžu podniknúť aj útok na letisko v Rijáde, pokiaľ dôjde k ďalším úderom na jemenskú metropolu. „Rovnica je: letiská za letiská, prístavy za prístavy a blokáda za blokádu,“ dodal al-Húsí.
Jemenská vláda so sídlom v Adene, ktorú podporuje Saudská Arábia, uviedla, že k pondelkovému útoku na letisko došlo v snahe zabrániť iránskemu lietadlu pristáť v Saná. Lietadlá vstupujúce do jemenského vzdušného priestoru potrebujú už vyše desať rokov povolenie od koalície vedenej Saudskou Arábiou, ktorá obmedzenie presadzuje údajne na žiadosť vlády. Húsíovia aj iránski predstavitelia napriek tomu podnikli priame lety z Iránu.