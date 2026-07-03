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Húsíovia varujú Saudskú Arábiu, aby nenarušovala priestor Jemenu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Predstaviteľ ozrejmil, že zmarili pokus saudských vojenských lietadiel preniknúť do jemenského priestoru o 5.20 h miestneho času.

Autor TASR
Saná 3. júla (TASR) - Jemenskí húsíovia v piatok pohrozili úderom na saudskoarabské letiská a kľúčové objekty, ak Rijád poruší vzdušný priestor Jemenu alebo sa pokúsi zaútočiť. Povstalci podporovaní Iránom už skôr obvinili monarchiu Saudov z narušenia jemenského vzdušného priestoru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Varujeme saudského nepriateľa, aby sa nepokúšal opakovať pokus o narušenie nášho vzdušného priestoru ani akúkoľvek agresiu namierenú proti našej krajine,“ uviedol predstaviteľ húsíjskej povstalcov. „Po takýchto činoch bude nasledovať komplexná odpoveď zacielená na ich letiská a kľúčové objekty na súši i na mori,“ uviedol.

Predstaviteľ ozrejmil, že zmarili pokus saudských vojenských lietadiel preniknúť do jemenského priestoru o 5.20 h miestneho času. Údajne sa snažili „zabrániť pristátiu iránskeho civilného lietadla, ktoré prevážalo viac ako 200 uviaznutých, zranených a chorých občanov, na medzinárodné letisko“ v jemenskej metropole.

Húsíjské médiá informovali, že lietadlo úspešne pristálo a vrátilo sa do Teheránu s povstaleckou delegáciou, ktorá sa má zúčastniť na pohrebe Alího Chameneího. Duchovný líder Iránu zomrel 28. februára vo veku 86 rokov pri americko-izraelských leteckých útokoch, ktoré vyvolali vojnu na Blízkom východe.
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