Húsíovia vtrhli do sídla UNHCR a skonfiškovali elektronické zariadenia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ozbrojenci sa podľa zdroja zmocnili aj databázy príjemcov pomoci UNHCR.

Autor TASR
Saná 27. októbra (TASR) — Jemenskí povstalci húsíovia vtrhli v nedeľu do sídla Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v hlavnom meste Saná, odkiaľ odniesli elektronické zariadenia a zadržali niekoľko miestnych zamestnancov. Pre agentúru DPA to uviedol miestny zdroj.

„Ozbrojení húsíovia vtrhli do sídla UNHCR v Saná, hodiny prehľadávali priestory a na niekoľko hodín zadržali niekoľko miestnych zamestnancov,“ povedal zdroj, ktorý si neželal byť menovaný. Dodal, že zamestnanci boli po výsluchu prepustení.

Ozbrojenci sa podľa zdroja zmocnili aj databázy príjemcov pomoci UNHCR.

V sobotu húsíovia vtrhli do ďalších priestorov patriacich OSN vrátane kancelárie vyslanca OSN pre Jemen a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj do bydlísk niekoľkých zamestnancov Svetového potravinového programu (WFP) v Saná.

Podľa spomínaného zdroja dvaja zamestnanci zadržaní v sobotu zatiaľ neboli prepustení.

Húsíovia útočia na agentúry OSN od augusta, pričom zadržali aj mnohých ich zamestnancov. Okrem iného tvrdia, že vykonávajú špionážne a iné aktivity.

Minulý týždeň OSN v uviedla, že povstalci zadržiavajú v Saná svojvoľne 53 jej zamestnancov.
