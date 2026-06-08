< sekcia Zahraničie
Húsíovia vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori
Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia sa v pondelok prihlásili k raketovému útoku na Izrael.
Autor TASR,aktualizované
Saná 8. júna (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia sa v pondelok prihlásili k raketovému útoku na Izrael a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori. Tento krok vyvolal obavy z opätovných zásahov do prevádzky na tejto kľúčovej obchodnej trase, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Vyhlasujeme úplný a absolútny zákaz na izraelskú lodnú dopravu v Červenom mori,“ oznámili povstalci vo vyhlásení a potvrdili aj prvý raketový útok na Izrael od začiatku apríla. „Od vydania tohto vyhlásenia považujeme akýkoľvek pohyb nepriateľa za legitímny vojenský cieľ pre naše ozbrojené sily,“ vyhlásili.
Húsíovia oznámili zákaz v čase, keď Irán súbežne blokuje dôležitý Hormuzský prieliv v dôsledku vojny na Blízkom východe, pripomína AFP. Povstalci sa už v marci zapojili do konfliktu, no od začiatku krehkého prímeria 8. apríla neoznámili žiadny raketový útok na Izrael.
„Vystrelili sme salvu rakiet zameranú na citlivé izraelské nepriateľské ciele“ a útoky „presne zasiahli svoje ciele“, tvrdili húsíovia. Izraelská armáda už skôr na platforme Telegram ale uviedla, že „zaznamenala odpálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie a systémy protivzdušnej obrany pracujú na zachytení tejto hrozby“. Útok z Jemenu prišiel po tom, čo si Irán a Izrael v pondelok vymieňali vzájomné útoky.
Povstalci už počas vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas útočili na nákladné lode v Červenom mori. V dôsledku toho museli mnohé spoločnosti obchádzať dopravný uzol okolo južného cípu Afriky. Húsíovia patria k tzv. osi odporu, ktorá zahŕňa skupiny a štáty v regióne podporujúce Irán.
„Vyhlasujeme úplný a absolútny zákaz na izraelskú lodnú dopravu v Červenom mori,“ oznámili povstalci vo vyhlásení a potvrdili aj prvý raketový útok na Izrael od začiatku apríla. „Od vydania tohto vyhlásenia považujeme akýkoľvek pohyb nepriateľa za legitímny vojenský cieľ pre naše ozbrojené sily,“ vyhlásili.
Húsíovia oznámili zákaz v čase, keď Irán súbežne blokuje dôležitý Hormuzský prieliv v dôsledku vojny na Blízkom východe, pripomína AFP. Povstalci sa už v marci zapojili do konfliktu, no od začiatku krehkého prímeria 8. apríla neoznámili žiadny raketový útok na Izrael.
„Vystrelili sme salvu rakiet zameranú na citlivé izraelské nepriateľské ciele“ a útoky „presne zasiahli svoje ciele“, tvrdili húsíovia. Izraelská armáda už skôr na platforme Telegram ale uviedla, že „zaznamenala odpálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie a systémy protivzdušnej obrany pracujú na zachytení tejto hrozby“. Útok z Jemenu prišiel po tom, čo si Irán a Izrael v pondelok vymieňali vzájomné útoky.
Povstalci už počas vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas útočili na nákladné lode v Červenom mori. V dôsledku toho museli mnohé spoločnosti obchádzať dopravný uzol okolo južného cípu Afriky. Húsíovia patria k tzv. osi odporu, ktorá zahŕňa skupiny a štáty v regióne podporujúce Irán.