< sekcia Zahraničie
Húsíovia vykonali raziu v budove OSN v meste Saná
Húsíovia už koncom augusta vykonali razie v kanceláriách agentúr OSN v meste Saná a zadržali 11 zamestnancov.
Autor TASR
Saná 19. októbra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v sobotu vykonali raziu v budove Organizácie Spojených národov (OSN) v meste Saná, uviedol predstaviteľ OSN. Všetci zamestnanci sú podľa neho v poriadku, informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Môžeme potvrdiť, že došlo k neoprávnenému vstupu zo strany bezpečnostných pracovníkov Ansár Alláh (húsíov) do areálu OSN v Saná, v ktorom je momentálne ubytovaných 15 medzinárodných zamestnancov OSN,“ povedal hovorca predstaviteľa OSN pre Jemen Jean Alam. Všetci zamestnanci sú podľa neho v bezpečí a kontaktovali svoje rodiny. Dodal, že OSN prijíma všetky potrebné opatrenia.
Húsíovia už koncom augusta vykonali razie v kanceláriách agentúr OSN v meste Saná a zadržali 11 zamestnancov. Predstaviteľ jemenských povstalcov vtedy pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že zadržaní zamestnanci boli podozriví zo špionáže pre Spojené štáty. Povstalci odvtedy zadržali dokopy 21 zamestnancov OSN.
Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéhane Dujarric v sobotňajšom vyhlásení uviedol, že OSN bude naďalej vyzývať na prepustenie jej 53 zamestnancov v Jemene, ktorých húsíovia svojvoľne zadržiavajú.
Vodca povstalcov Abdul Malik bin Badr ud-Dín al-Húsí vo štvrtok povedal, že jeho sily zničili „jednu z najnebezpečnejších špiónskych buniek,“ ktorá podľa neho bola napojená na humanitárne organizácie ako Svetový potravinový program (WFP) alebo Detský fond OSN (UNICEF). Podľa Dujarrica ide o nebezpečné a neakceptovateľné obvinenia.
„Môžeme potvrdiť, že došlo k neoprávnenému vstupu zo strany bezpečnostných pracovníkov Ansár Alláh (húsíov) do areálu OSN v Saná, v ktorom je momentálne ubytovaných 15 medzinárodných zamestnancov OSN,“ povedal hovorca predstaviteľa OSN pre Jemen Jean Alam. Všetci zamestnanci sú podľa neho v bezpečí a kontaktovali svoje rodiny. Dodal, že OSN prijíma všetky potrebné opatrenia.
Húsíovia už koncom augusta vykonali razie v kanceláriách agentúr OSN v meste Saná a zadržali 11 zamestnancov. Predstaviteľ jemenských povstalcov vtedy pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že zadržaní zamestnanci boli podozriví zo špionáže pre Spojené štáty. Povstalci odvtedy zadržali dokopy 21 zamestnancov OSN.
Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéhane Dujarric v sobotňajšom vyhlásení uviedol, že OSN bude naďalej vyzývať na prepustenie jej 53 zamestnancov v Jemene, ktorých húsíovia svojvoľne zadržiavajú.
Vodca povstalcov Abdul Malik bin Badr ud-Dín al-Húsí vo štvrtok povedal, že jeho sily zničili „jednu z najnebezpečnejších špiónskych buniek,“ ktorá podľa neho bola napojená na humanitárne organizácie ako Svetový potravinový program (WFP) alebo Detský fond OSN (UNICEF). Podľa Dujarrica ide o nebezpečné a neakceptovateľné obvinenia.