Húsíovia začali vojenskú operáciu proti Izraelu hypersonickou raketou

Saná 1. decembra (TASR) - Jemenskí húsíovia začali vojenskú operáciu na "životne dôležitý cieľ" v centrálnom Izraeli s použitím hypersonickej rakety. V nedeľu to v televíznom prejave oznámil hovorca hnutia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Izraelská armáda predtým počas dňa uviedla, že zaznamenala raketu vypálenú z Jemenu. Podľa jej vyhlásenia sa ju podarilo zachytiť skôr, ako prekročila izraelské územie.



Húsíovia od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 opakovane vypálili rakety a vyslali drony na Izrael. Napádajú tiež lode, a to najmä v Červenom mori. Odôvodňujú to solidaritou s Palestínčanmi a snahou prinútiť Izrael, aby ukončil vojenskú operáciu v Pásme Gazy.