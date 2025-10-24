Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Húsíovia zadržali ďalších sedem pracovníkov OSN

Ide výlučne o občanov Jemenu a obvinení sú zo špionáže pre Izrael.

Autor TASR
Saná 24. októbra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v piatok zadržali sedem pracovníkov OSN pôsobiacich v hlavnom meste Saná. Ide výlučne o občanov Jemenu a obvinení sú zo špionáže pre Izrael. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na svoj zdroj z radov húsíov, píše TASR.

Povstalci iba začiatkom tohto týždňa prepustili 20 zadržiavaných zamestnancov OSN vrátane 15 cudzincov. Medzinárodne uznávaná vláda v juhojemenskom Adene najnovšie zadržanie pracovníkov OSN odsúdila a označila to za eskaláciu napätia.

Húsíovia zadržiavali zamestnancov OSN a humanitárnych pracovníkov pôsobiacich v krajine pre podozrenia zo špionáže pre Izrael aj v minulosti. Od začiatku vojny v Pásme Gazy však počet takýchto prípadov stúpa.

Jemenskí povstalci sú súčasťou tzv. iránskej osy odporu namierenej proti Izraelu a Spojeným štátom. Počas dvojročnej vojny v Pásme Gazy často ostreľovali lode v Červenom mori či izraelské územie. Tvrdili, že útočia v rámci solidarity s Palestínčanmi.

Izrael v reakcii na to podnikol viacero odvetných úderov vrátane veľkého útoku v auguste, pri ktorom zahynul predseda jemenskej povstaleckej vlády Ahmed Raháwí a viacero ministrov. Vodca rebelov obvinil zamestnancov OSN z podieľania sa na útoku bez toho, aby predložil dôkazy. OSN to odmieta.
