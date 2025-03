Húsíovia zasiahli raketou Letisko Bena Guriona v Tel Avive

Dubaj 22. marca (TASR) - Jemenskí húsíovia zasiahli v piatok raketou Letisko Bena Guriona v Tel Avive ako aj plavidlá v útočnej skupine americkej lietadlovej lode USS Harry Truman. Informovala o tom agentúra TASS, od ktorej správu prevzala TASR.



"Zasiahli sme Letisko Bena Guriona v okupovanej oblasti Jaffa hypersonickou balistickou raketou Palestine-2. Varujeme všetky letecké spoločnosti, že Letisko Bena Guriona odteraz nie je viac bezpečné pre leteckú dopravu a tento stav bude pretrvávať až do ukončenia agresie voči Gaze a zrušenia jej blokády," citoval tlačové vyhlásenie húsíov denník the Times of Israel.