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Husíovia útočili v Saudskej Arábii a na finančnú štvrť v Rijáde

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde.

Autor TASR
Rijád 8. novembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v nedeľu zaútočili na finančnú štvrti saudskoarabského hlavného mesta Rijád. Očitý svedok pre agentúru AFP uviedol, že zasiahnutý bol mrakodrap patriaci štátnej ropnej spoločnosti Aramco, informuje TASR.

„Jemenské ozbrojené sily s pomocou všemohúceho Boha uskutočnili štyri významné vojenské operácie, pri ktorých použili viacero balistických rakiet a bezpilotných lietadiel,“ uviedli húsíovia vo vyhlásení. Okrem finančnej štvrte sa zamerali aj na letisko v hlavnom meste, ropné zásobníky spoločnosti Aramco a ciele v meste Bukajk na východe krajiny.

Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorej kľúčovým spojencom je vláda v Rijáde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie. Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov.
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