Húsíovia zaútočili na izraelské mestá a komerčnú loď v Červenom mori

Saná 1. októbra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v utorok uviedli, že zaútočili na vojenské zariadenia v izraelskej metropole Tel Aviv a v prístave Eljat na juhu krajiny. Britská námorná agentúra (UKMTO) zároveň uviedla, že námorný dron v utorok zasiahol civilnú loď pri jemenskom prístavnom meste Hudajdá, ktoré kontrolujú húsíovia. Dron údajne zasiahol balastnú nádrž lode, ktorá sa využíva na úpravu vztlaku. Ide o prvý útok povstalcov na komerčné plavidlo za uplynulé týždne. TASR informuje podľa agentúr Reuters, AFP, AP a UKMTO.



UKMTO uviedla, že "všetci členovia posádky lode sú v bezpečí a plavidlo pokračuje do ďalšieho prístavu," uviedla UKMTO. Agentúra neskôr hlásila aj druhý útok severne od prvého. Súkromná spravodajská spoločnosť Ambrey informovala o dvoch samostatných útokoch. Nebolo však bezprostredne jasné, či išlo o to isté plavidlo.



Húsíovia sa k útokom bezprostredne neprihlásili. AP však uvádza, že povstalci sa k nim zvyčajne hlásia o niekoľko hodín až dní neskôr.



AP pripomína, že k útoku húsíov na lode došlo v čase, keď izraelské pozemné sily vstúpili na juh Libanonu po sérii leteckých útokov na pozície militantného hnutia Hizballáh. Pri izraelských náletoch v piatok zahynul vodca hnutia Hasan Nasralláh a ďalší vysokopostavení predstavitelia Hizaballáhu.



Húsíov dlhodobo podporuje Irán, ktorý im tiež dodáva zbrane. Po začiatku vojny v Pásme Gazy jemenskí povstalci začali s raketovými útokmi na obchodné lode, ktoré smerujú do Izraela alebo majú s krajinou spojitosť. Od novembra už raketovými a dronovými útokmi poškodili viac ako 80 plavidiel. Dve lode sa im podarilo potopiť a jednej sa zmocnili, pričom zabili najmenej štyroch členov posádky.



V nedeľu Izrael zaútočil na jemenský prístav Hudajdá po tom, čo húsíovia vypálili raketu na izraelské letisko Bena Guriona.