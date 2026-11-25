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Húsíovia zaútočili na Rijád aj saudskoarabskú rafinériu
Rafinéria Ras Tanura je najväčšou rafinériou v Saudskej Arábii, píše Reuters.
Autor TASR
Saná 25. novembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia sa v stredu prihlásili k útokom na saudskoarabskú ropnú rafinériu Ras Tanura a na finančnú štvrť v Rijáde. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Vojenský hovorca húsíov Hajá Sarí opísal útok na rafinériu ako „presný a priamy“ a dodal, že v zariadení vypukli požiare.
Koalícia pod vedením Saudskej Arábie skôr v stredu uviedla, že protivzdušná obrana zachytila a zničila v tejto oblasti štyri drony.
Rafinéria Ras Tanura je najväčšou rafinériou v Saudskej Arábii, píše Reuters. Je súčasťou komplexu na pobreží Perzského zálivu, ktorý slúži aj ako hlavný exportný terminál saudskoarabskej ropy.
Sarí v stredajšom vyjadrení tiež potvrdil, že povstalci zaútočili na Rijád v troch fázach a „presne zasiahli svoje ciele“. Podľa jeho slov išlo o odvetu za saudskoarabské útoky na ich území.
Médiá spravované húsíami v stredu skoro ráno informovali, že Rijád spustil údery na jemenské prístavné mesto Hudajdá. Tamojších obyvateľov povstalci vyzvali na evakuáciu. Žiadne prípadné obete alebo zranenia hlásené neboli.
Vojenský hovorca húsíov Hajá Sarí opísal útok na rafinériu ako „presný a priamy“ a dodal, že v zariadení vypukli požiare.
Koalícia pod vedením Saudskej Arábie skôr v stredu uviedla, že protivzdušná obrana zachytila a zničila v tejto oblasti štyri drony.
Rafinéria Ras Tanura je najväčšou rafinériou v Saudskej Arábii, píše Reuters. Je súčasťou komplexu na pobreží Perzského zálivu, ktorý slúži aj ako hlavný exportný terminál saudskoarabskej ropy.
Sarí v stredajšom vyjadrení tiež potvrdil, že povstalci zaútočili na Rijád v troch fázach a „presne zasiahli svoje ciele“. Podľa jeho slov išlo o odvetu za saudskoarabské útoky na ich území.
Médiá spravované húsíami v stredu skoro ráno informovali, že Rijád spustil údery na jemenské prístavné mesto Hudajdá. Tamojších obyvateľov povstalci vyzvali na evakuáciu. Žiadne prípadné obete alebo zranenia hlásené neboli.