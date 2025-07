Húsíovia zverejnili zábery nezvestných členov posádky lode Eternity C

Saná 28. júla (TASR) - Jemenskí šiitskí povstalci húsíovia v pondelok zverejnili zábery 11 nezvestných členov posádky z nákladnej lode Eternity C, ktorú potopili začiatkom júla. Rebeli tvrdia, že námorníkov zachránili, podľa Spojených štátov posádku uniesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Na mori bolo zachránených 11 členov posádky vrátane dvoch zranených, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. Jedno telo, ktoré sa našlo na palube lode pred jej potopením, bolo prevezené do nemocničnej márnice,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Na palube lode Eternity C plaviacej sa pod libérijskou vlajkou bolo dovedna 22 členov posádky - z toho 21 Filipíncov a jeden Rus - a tiež traja ozbrojení ochrankári. Húsíovia na loď prevádzkovanú gréckou spoločnosťou zaútočili námornými dronmi približne 90 kilometrov juhozápadne od jemenského prístavu Hudajdá.



Loď potom niekoľko hodín unášal prúd a neskôr sa potopila. Plavidlo opustilo desať členov posádky, 11 je v rukách húsíov a štyria sú nezvestní. Húsíovia potvrdili smrť jedného z nich.



Šiitskí povstalci podporovaní Iránom už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Útoky označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.



V nedeľu večer skupina vyhlásila, že „vystupňuje svoje vojenské operácie a začne realizovať štvrtú fázu námornej blokády“ zameranej proti Izraelu. Skupina varovala, že terčom jej útokov môžu byť lode patriace akejkoľvek spoločnosti, ktorá obchoduje v izraelských prístavoch bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť.