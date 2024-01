Húsíovia:Všetky americké a britské záujmy sú odtraz legitímnymi cieľmi

Káhira 12. januára (TASR) – Všetky americké a britské záujmy sa stali legitímnymi cieľmi húsíjských bojovníkov. Predstavitelia povstalcov podporovaní Iránom to v Jemene vyhlásili po nočnom útoku USA a Spojeného kráľovstva na húsíjské ciele. TASR správu prebrala od agentúr DPA a AFP.



"Všetky americké a britské záujmy sa v reakcii na ich priamu a otvorenú agresiu voči Jemenskej republike stali legitímnymi cieľmi jemenských ozbrojených síl," vyhlásila húsíjská vládnuca Vyššia politická rada. Vyhlásila tiež, že americko-britský útok nezostane nepotrestaný. Útok podporili aj Holandsko, Kanada, Bahrajn a Austrália.



"Američania a Briti by si nemali myslieť, že uniknú trestu našich chrabrých ozbrojených síl. Agresori sa nebudú radosťou opájať dlho," dodala rada vo vyhlásení.



Šiitski povstalci ovládajú veľké časti Jemenu a na podporu Palestínčanov v Pásme Gazy útočia v Červenom mori na plavidlá, aby im zabránili doplaviť sa do Izraela.



Washington vo februári 2021 jemenských šiitských vzbúrencov vyradil zo zoznamu teroristických skupín, aby zmiernil humanitárnu krízu vo vojnou zničenom Jemene. Po zadržaní nákladnej lode a ďalších útokoch na plavidlá v Červenom mori sa ich tam opäť chystá zaradiť.