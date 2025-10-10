< sekcia Zahraničie
Husle Alberta Einsteina sa na aukcii predali za 860.000 libier
Ďalšie husle, ktoré kedysi patrili Einsteinovi, a ktoré mu boli darované pri jeho príchode do USA v roku 1933, predali v roku 2018 v New Yorku na aukcii za 516.500 dolárov.
Autor TASR
New York 10. októbra (TASR) - Husle, ktoré kedysi patrili Albertovi Eisteinovi, sa na aukcii predali za 860.000 libier. TASR správu prevzala od spravodajskej stanice BBC News.
Hudobný nástroj značky Zunterer z roku 1894 považujú za prvé prvé husle jedného z najznámejších vedcov histórie. Pôvodne sa očakávalo, že sa predajú za približne 300.000 libier, keď sa nástroj dostal pod dražobné kladivo v aukčnej sieni Dominic Winter Auctioneers v obci South Cerney v anglickom grófstve Gloucestershire.
Filozofická kniha, ktorú Einstein daroval priateľovi, sa predala za 2200 libier. K všetkým cenám bude pripočítaná dodatočná provízia vo výške 26,4 percent, čo znamená, že konečná cena huslí bude vyššia ako jeden milión libier.
Dražitelia sú presvedčení, že po pripočítaní provízie by predaj mohol byť najvyšší v histórii v prípade huslí, ktoré predtým nepatrili koncertnému profesionálnemu huslistovi, alebo že ich nevyrobil Stradivari. Predchádzajúci rekord držal nástroj, na ktorý pravdepodobne hrali na lodi Titanic.
Bicyklové sedlo, ktoré tiež patrilo Einsteinovi, sa na aukcii nepredalo a môže sa znovu zaradiť do ponuky.
Všetky predmety určené na aukciu boli dary. Vedec ich venoval koncom roka 1932 dobrému priateľovi a kolegovi, fyzikovi Maxovi von Laueovi. Krátko nato Einstein ušiel do Spojených štátov, aby unikol rastúcemu antisemitizmu a nacizmu v Nemecku.
Max von Laue ich daroval svojej známej a Einsteinovej fanúšičke Margarete Hommrichovej o 20 rokov neskôr a teraz ich na predaj ponúkla jej pravnučka.
Ďalšie husle, ktoré kedysi patrili Einsteinovi, a ktoré mu boli darované pri jeho príchode do USA v roku 1933, predali v roku 2018 v New Yorku na aukcii za 516.500 dolárov.
Hudobný nástroj značky Zunterer z roku 1894 považujú za prvé prvé husle jedného z najznámejších vedcov histórie. Pôvodne sa očakávalo, že sa predajú za približne 300.000 libier, keď sa nástroj dostal pod dražobné kladivo v aukčnej sieni Dominic Winter Auctioneers v obci South Cerney v anglickom grófstve Gloucestershire.
Filozofická kniha, ktorú Einstein daroval priateľovi, sa predala za 2200 libier. K všetkým cenám bude pripočítaná dodatočná provízia vo výške 26,4 percent, čo znamená, že konečná cena huslí bude vyššia ako jeden milión libier.
Dražitelia sú presvedčení, že po pripočítaní provízie by predaj mohol byť najvyšší v histórii v prípade huslí, ktoré predtým nepatrili koncertnému profesionálnemu huslistovi, alebo že ich nevyrobil Stradivari. Predchádzajúci rekord držal nástroj, na ktorý pravdepodobne hrali na lodi Titanic.
Bicyklové sedlo, ktoré tiež patrilo Einsteinovi, sa na aukcii nepredalo a môže sa znovu zaradiť do ponuky.
Všetky predmety určené na aukciu boli dary. Vedec ich venoval koncom roka 1932 dobrému priateľovi a kolegovi, fyzikovi Maxovi von Laueovi. Krátko nato Einstein ušiel do Spojených štátov, aby unikol rastúcemu antisemitizmu a nacizmu v Nemecku.
Max von Laue ich daroval svojej známej a Einsteinovej fanúšičke Margarete Hommrichovej o 20 rokov neskôr a teraz ich na predaj ponúkla jej pravnučka.
Ďalšie husle, ktoré kedysi patrili Einsteinovi, a ktoré mu boli darované pri jeho príchode do USA v roku 1933, predali v roku 2018 v New Yorku na aukcii za 516.500 dolárov.