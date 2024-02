Husté sneženie si v Tokiu vyžiadalo viac ako 130 zranených

Tokio 6. februára (TASR) - Viac než 130 ľudí bolo v utorok prevezených do nemocnice v metropole Tokio po tom, ako sa mnohí pošmykli a spadli v dôsledku silného sneženia na východe Japonska, uviedol v utorok tokijský hasičský zbor. TASR správu prevzala z agentúry Kjódó.



Zranení sú vo veku od štyroch do 92 rokov, pričom nikto z nich nie je v ohrození života. V susednej prefektúre Kanagawa utrpelo zranenia viac ako 30 ľudí, zatiaľ čo v prefektúre Saitama sa ľahko zranilo vyše 50 osôb.



Japonská meteorologická agentúra (JMA) zrušila varovanie pred silným snežením v deviatich prefektúrach, ale v niektorých oblastiach sneženie a dážď pokračovali až do rána.



Väčšina úsekov na hlavných železničných tratiach Čúó a Óme Východojaponskej železničnej spoločnosti (JR East), na ktorých dočasne zastavili premávku, bola popoludní opäť v prevádzke.



Podľa JR East uviazlo šesť rýchlikov na staniciach na viac ako desať hodín, čo prinútilo vyše 1600 cestujúcich stráviť noc vo vlaku. Jeden z nich bol prevezený do nemocnice po tom, čo sa u neho prejavili príznaky nevoľnosti.



Japonské letecké spoločnosti All Nippon Airways a Japan Airlines zrušili približne 30 vnútroštátnych letov, smerujúcich väčšinou na tokijské letisko Haneda alebo z neho.



Na tokijskej železničnej stanici Šindžuku bolo vidieť mnoho cestujúcich, ktorí žiadali vrátenie peňazí a prestupovali na iné vlakové spojenia.



"Keď som prišla na stanicu, vlak už bol zrušený. Obchodné rokovania sa budú musieť odložiť na iný deň," povedala 32-ročná žena, ktorá plánovala ísť do práce zo železničnej stanice Kófu v prefektúre Jamanaši.



Podľa JMA v pondelok večer napadlo najviac snehu v meste Maebaši v prefektúre Gunma, a to 11 centimetrov, zatiaľ čo v centrálnej časti Tokia a v meste Saitama napadlo osem centimetrov snehu.