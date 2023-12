Husté sneženie skomplikovalo dopravu na viacerých miestach v ČR

Praha 2. decembra (TASR) - Husté sneženie v noci na sobotu zasiahlo takmer celé územie ČR. Sneh skomplikoval dopravu na viacerých miestach a meteorológovia v južných častiach krajiny vydali mimoriadne výstrahy. TASR správy prevzala zo spravodajských portálov Novinky.cz a iRozhlas.cz.



Hajtman Juhočeského kraja Martin Kuba vyhlásil v kraji pre sneh kalamitný stav. Problémy tam podľa jeho slov zaznamenala železničná i autobusová doprava a na niektorých miestach sú výpadky elektrickej energie.



Kamión havaroval na 97. kilometri diaľnice D1 v kraji Vysočina smerom do Brna a vytvorila sa tam kolóna, oznámila ráno polícia ČR. Zranenia však podľa jej správ nikto neutrpel. Diaľnica D1 cez tento kraj je podľa polície prejazdná, vodičov však vyzvala na zvýšenú opatrnosť.



Od piatku napadlo na juhu Čiech a v kraji Vysočina až 45 centimetrov snehu a podľa meteorológov má sneženie pokračovať aj v sobotu i nedeľu. Situácia sa podľa Správy a údržby ciest Juhočeského kraja blíži ku kalamite. Hlavné dopravné ťahy sú však prejazdné.



Výstraha extrémneho stupňa nebezpečenstva v spojitosti so snehom je v častiach Juhočeského kraja a kraja Vysočina v platnosti do polnoci v noci na nedeľu.



Dopravné nehody hlásili aj v ďalších oblastiach ČR a sneh komplikuje dopravu v hlavnom meste Praha. Hasiči v ČR počas piatku zasahovali pri 216 dopravných nehodách, čo je takmer štvornásobne viac než bežný denný priemer, píše iRozhlas.cz.