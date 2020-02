HVG: Migranti v Srbsku žiadajú otvorenie hraníc s Maďarskom

Budapešť 6. februára (TASR) - Skupina 200 až 300 migrantov sa vo štvrtok podvečer zhromaždila na srbskej strane hraníc s Maďarskom neďaleko hraničného priechodu Kelebia. Účastníci pokojnej demonštrácie požadovali otvorenie hraníc, aby mohli prejsť do krajín západnej Európy, informovalo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG).



Cudzinci, medzi ktorými je mnoho matiek s deťmi, sa posadili pri hraniciach na zem a deklarovali, že tam zostanú dovtedy, kým ich maďarské orgány nepustia cez hranice. Nad hlavami držali nápisy "Naše deti si zaslúžia lepší osud", "Pustite nás cez hranice" či "Sme utečenci, nie zločinci".



Cestný hraničný priechod polícia uzatvorila plotom, za ktorým sa zoradil policajný kordón. Protestujúci im chcú odovzdať petíciu, píše HVG. Srbskí policajti voči demonštrantom nezasiahli, dianie sledovali z diaľky.



Mnohí z migrantov, ktorí prišli zo Sýrie či Afganistanu a už týždne a mesiace strávili v Srbsku, pre HVG uviedli, že chcú ísť za svojimi príbuznými v Nemecku. Dodali, že cez Chorvátsko je to v súčasnosti nebezpečné, preto by chceli prejsť cez Maďarsko.



Koncom januára sa skupina vyše 60 migrantov pokúsila preraziť hraničné zábrany pri priechode v Röszke. Polícia zadržala štyroch z nich s pôvodom zo Sýrie a Palestíny. V zrýchlenom konaní ich postavia pred súd za ilegálne prekročenie hraníc.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)