hvg.hu: Brusel môže uvoľniť Maďarsku čoskoro 34 miliárd eur
Budapešť 13. mája (TASR) - Hodnotenie Európskej komisie toho, koľko zmrazených peňazí môže novej maďarskej vláde uvoľniť, sa za posledný mesiac výrazne zlepšilo. Zdá sa, že všetky alebo takmer všetky zdroje sú k dispozícii, ale neexistuje šanca na získanie financií, o ktoré predtým Budapešť prišla. V nasledujúcich týždňoch sa očakávajú pozitívne rozhodnutia týkajúce sa Maďarska, uviedol v stredu server hvg.hu/eurologus, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Koncom roku 2022 podmienila Európska únia grant 6,5 miliárd eur pre Maďarsko transparentnosťou a zmrazila 6,3 miliárd eur z kohéznych fondov, pričom následne v roku 2023 požiadalo Maďarsko o úver 3,9 miliárd eur.
Pre neplnenie 27 míľnikov vládou premiéra Viktora Orbána prišlo Maďarsko nenávratne o jednu miliardu eur, ale v súčasnosti prebiehajúce technické rokovania dávajú nádej na vyčerpanie zvyšných prostriedkov do augusta 2026.
Odborné tímy okolo strany Tisza pracovali na riešení problému s Bruselom už rok a pol a výsledkom je očakávané podpísanie politickej dohody, naplánované je na 25. mája. O dva dni neskôr predloží Budapešť oficiálny dodatok k plánu obnovy, pričom detaily príde na budúci týždeň priamo do Maďarska doladiť delegácia EK, napísal server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
