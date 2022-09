Hvg.hu: Európsky zákon o slobode médií nebude maďarskej vláde po vôli

Budapešť 16. septembra (TASR) - Európsky zákon o slobode médií, ktorého návrh v piatok schválila Európska komisia (EK), nebude maďarskej vláde veľmi po vôli. Konštatoval to server hvg.hu, podľa ktorého nová regulácia stanovuje pravidlá, ktorým maďarský mediálny trh momentálne nedokáže vyhovieť, najmä v oblastiach zaručenia nezávislosti verejnoprávnych médií a vytvorenia diverzifikovanej štruktúry majiteľov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa servera by zákon v takejto podobe zasadil obrovskú ranu provládnej Stredoeurópskej tlačovej a mediálnej nadácii (KESMA), ktorá v súčasnosti vlastní v Maďarsku vyše 500 rôznych mediálnych produktov.



V prípade presadenia tohto návrhu by sa situácia na maďarskom mediálnom trhu musela zmeniť, navyše by na dodržiavanie pravidiel dohliadal nový orgán na európskej úrovni. Európsky mediálny úrad by pozostával zo zástupcov orgánov členských štátov, dohliadal by na dodržiavanie zákona a vyšetroval problematické prípady.



Komisiou schválený návrh teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada EÚ. Dokument okrem iného obsahuje záruky proti politickému zasahovaniu do rozhodnutí redakcií jednotlivých médií a tiež proti ich sledovaniu. Kladie tiež dôraz na stabilné financovanie verejnoprávnych médií, na transparentnosť vlastníctva mediálnych spoločností a prideľovania štátnej reklamy a na odhaľovanie konfliktov záujmov.











