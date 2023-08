Hvg.hu: Fidesz tajne financoval zahraničných Maďarov, a to aj v SR

Budapešť 11. augusta (TASR) - Prostredníctvom neverejných vládnych rozhodnutí poskytla maďarská vláda premiéra Viktora Orbána stovky miliónov forintov organizáciám zahraničných Maďarov, ktoré podporujú politické ciele Fideszu, a to najmä v rumunskom Sedmohradsku a na Slovensku. Vyplýva to zo zistení servera hvg.hu zverejnených v piatok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server na základe rozhodnutia Súdu hlavného mesta z marca tohto roka mohol nahliadnuť do vládnych rozhodnutí spred dvanástich rokov, ktoré po ich vzniku boli desať rokov "neverejné". Súd na prvom stupni rozhodol v prospech hvg.hu a nariadil vláde vyhovieť žiadosti o zverejnenie vyše 30 vládnych rozhodnutí vo verejnom záujme.



Orbánov kabinet len v roku 2011 takto rozdelil 787 miliónov forintov (2,043 milióna eur) verejných financií, píše server. Z organizácií Maďarov na Slovensku dostali 190 miliónov forintov (493.340 eur) občianske združenie Főnix Polgári Társulás a 50 miliónov forintov (129.826 eur) občianske združenie Pro Futuro Hungarica.



V piatich príslušných vládnych rozhodnutiach, ktoré síce nepatrili do kategórie úplne utajených, avšak neboli ani verejné, sa vynechali dôvody a kritériá výberu zahraničných maďarských občianskych organizácií, ktoré majú byť podporené zo štátneho rozpočtu, ale vo väčšine prípadov chýbal aj účel použitia sumy. Štyri z uvedených piatich dokumentov podpísal premiér Orbán a jedno rozhodnutie signoval vicepremiér Zsolt Semjén, píše hvg.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)