Hvg.hu: Kozmonauti misie Axion-4 sa z ISS pred 14. júlom nevrátia

Budapešť 10. júla (TASR) - Astronauti z USA, Indie, Maďarska a Poľska, ktorí sú v rámci komerčnej misie Axiom-4 od 26. júna na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), sa do 14. júla nebudú vracať na Zem. S odvolaním sa na Európsku vesmírnu agentúru (ESA) to vo štvrtok uviedol server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



ESA na svojej webovej stránke uviedla, že pristátie sa uskutoční v júli 2025, ale zatiaľ nebol stanovený presný dátum. Nebude to však pred 14. júlom.



Návrat bol pôvodne plánovaný na 10. júla, ale americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ho povolí až po splnení podmienok pre bezpečné pristátie. To závisí od počasia na mieste pritátia aj situácie na ISS.



Server hvg.hu pripomína, že členom misie je aj maďarský astronaut Tibor Kapu. Jeho poslaním je na ISS v rámci maďarského programu Hunor uskutočniť 25 experimentov a vedeckých programov.



Kapu je druhým maďarským astronautom vo vesmíre. Prvým bol v čase socializmu kozmonaut Bertalan Farkas, ktorý v rámci programu Interkozmos v roku 1980 letel na vesmírnu stanicu Saľut-6.



Kapsula Dragon s posádkou odštartovala z komplexu 39A Kennedyho vesmírneho centra pomocou rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX 25. júna o 08.31 h stredoeurópskeho času. Štart misie bol niekoľkokrát odložený. Astronauti na ISS dorazili 26. júna a ich misia mala pôvodne trvať dva týždne.



Posádku misie tvoria veliteľka Peggy Whitsonová (USA), poľský špecialista Slawosz Uznaňski-Wišniewski, indický pilot Shubhanshu Shukla a maďarský vedec Tibor Kapu. Whitsonová vyhlásila, že ide o misiu v duchu vedy, mieru a pokory.



Misia Ax-4 je štvrtou komerčnou pilotovanou expedíciou americkej spoločnosti Axiom Space.