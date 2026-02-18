< sekcia Zahraničie
hvg.hu: Okolo účasti Maďarska v Trumpovej Rade mieru je právny zmätok
Expert na medzinárodné právo Tamás Hoffmann pre server uviedol, že z právneho hľadiska mal parlament schváliť vstup Maďarska do Rady mieru.
Autor TASR
Budapešť 18. februára (TASR) - Na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru vo štvrtok vo Washingtone nemôže byť maďarský premiér Viktor Orbán v zmysle platných zákonov prítomný ako člen, či dokonca ako zakladateľ, a už vôbec nemôže prevziať žiadne záväzky v mene svojej krajiny. Konštatoval to v stredu server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Expert na medzinárodné právo Tamás Hoffmann pre server uviedol, že z právneho hľadiska mal parlament schváliť vstup Maďarska do Rady mieru. Zatiaľ sa tak ale nestalo, pričom Orbán je už na ceste do USA.
Aj keď väčšina sveta podľa webu hvg.hu neberie „platený politický klub“ amerického prezidenta Donalda Trumpa vážne, stále existujú zákonné požiadavky na vstup, ktoré Maďarsko zatiaľ nesplnilo.
Rada mieru je organizácia, ktorej existencia a model fungovania vyvolávajú množstvo otázok, ale je isté, že členstvo v nej so sebou nesie medzinárodné zmluvné záväzky, takže schválenie parlamentom, prijatie súvisiaceho zákona a ratifikácia štatútu sú nevyhnutné, podčiarkol Hoffman.
Dodal, že podľa maďarského práva nebude Orbán môcť zastupovať krajinu ako člen v tejto organizácii, kým to neschváli Národné zhromaždenie.
Výkonnosť všetkých známych medzinárodných organizácií zodpovedných za mier na svete vrátane Organizácie Spojených národov (OSN) v uplynulom desaťročí extrémne zoslabla, preto nastal čas na zmenu, vyhlásil v stredu Orbán na platforme X v súvislosti s inauguračným zasadnutím Rady mieru.
Rezort diplomacie SR uviedol, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Washingtonu v stredu, aby sa na štvrtkovom rokovaní zúčastnil v pozícii pozorovateľa na pozvanie amerického prezidenta. Blanár na tomto stretnutí zastúpi premiéra Roberta Fica.
Trump oficiálne založil Radu mieru 22. januára podpisom jej základnej charty počas Svetového ekonomického fóra v Davose. Pôvodne bola koncipovaná ako orgán na správu a obnovu Pásma Gazy po skončení vojny, no jej mandát sa postupne rozšíril na riešenie globálnych konfliktov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)