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Hviezdy Bollywoodu žiadajú prestať využívať pri filmovaní živé slony
Na použitie slonov vo filmoch je v Indii potrebný súhlas Rady pre ochranu zvierat.
Autor TASR
Naí Dillí 3. júna (TASR) - Viaceré hviezdy indického filmového priemyslu, známeho aj ako Bollywood, podporujú kampaň za ukončenie využívania živých slonov pri nakrúcaní filmov. Tvrdia, že moderné technológie vrátane počítačových efektov, robotických replík a umelej inteligencie dokážu tieto zvieratá nahradiť. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.
Kampaň indickej pobočky neziskovej organizácie na ochranu zvierat (PETA India) podporili poprední režiséri, producenti a herci. Organizácia upozorňuje, že rozvoj počítačovo generovaných obrazov (CGI) a umelej inteligencie spôsobuje, že vo filmovej produkcii nie je potrebné využívať živé zvieratá.
„Slony by nemali trpieť pre našu zábavu,“ vysvetlil herec a producent John Abraham. Súčasné technológie podľa neho umožňujú vytvárať realistické zobrazenia slonov bez ich držania v zajatí a bez krutého zaobchádzania.
Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) žije vo voľnej prírode menej ako 50.000 ázijských slonov, pričom väčšina z nich sa nachádza v Indii. Indické ministerstvo životného prostredia odhaduje, že v krajine žije v zajatí viac ako 2600 slonov. Využívajú sa v cestovnom ruchu, zábavnom priemysle i pri náboženských obradoch.
PETA tvrdí, že tieto slony v zajatí sú oddeľované od svojich rodín, väčšinu času sú pripútané reťazami a ovládané pomocou zbraní alebo donucovacích prostriedkov.
Na použitie slonov vo filmoch je v Indii potrebný súhlas Rady pre ochranu zvierat. Po jej odporúčaní z roku 2021, aby sa s cieľom zabrániť zbytočnému utrpeniu zvierat uprednostňovali špeciálne efekty a animatronika, počet živých slonov vo filmovej produkcii výrazne klesol.
PETA dlhodobo vedie aj kampaň proti využívaniu slonov pri hinduistických chrámových obradoch. V jej rámci chrámom po celej Indii darovala viac ako 25 robotických slonov v životnej veľkosti vyrobených zo sklolaminátu a gumy. Tieto modely dokážu hýbať ušami a chvostom či striekať vodu z chobota.
Kampaň indickej pobočky neziskovej organizácie na ochranu zvierat (PETA India) podporili poprední režiséri, producenti a herci. Organizácia upozorňuje, že rozvoj počítačovo generovaných obrazov (CGI) a umelej inteligencie spôsobuje, že vo filmovej produkcii nie je potrebné využívať živé zvieratá.
„Slony by nemali trpieť pre našu zábavu,“ vysvetlil herec a producent John Abraham. Súčasné technológie podľa neho umožňujú vytvárať realistické zobrazenia slonov bez ich držania v zajatí a bez krutého zaobchádzania.
Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) žije vo voľnej prírode menej ako 50.000 ázijských slonov, pričom väčšina z nich sa nachádza v Indii. Indické ministerstvo životného prostredia odhaduje, že v krajine žije v zajatí viac ako 2600 slonov. Využívajú sa v cestovnom ruchu, zábavnom priemysle i pri náboženských obradoch.
PETA tvrdí, že tieto slony v zajatí sú oddeľované od svojich rodín, väčšinu času sú pripútané reťazami a ovládané pomocou zbraní alebo donucovacích prostriedkov.
Na použitie slonov vo filmoch je v Indii potrebný súhlas Rady pre ochranu zvierat. Po jej odporúčaní z roku 2021, aby sa s cieľom zabrániť zbytočnému utrpeniu zvierat uprednostňovali špeciálne efekty a animatronika, počet živých slonov vo filmovej produkcii výrazne klesol.
PETA dlhodobo vedie aj kampaň proti využívaniu slonov pri hinduistických chrámových obradoch. V jej rámci chrámom po celej Indii darovala viac ako 25 robotických slonov v životnej veľkosti vyrobených zo sklolaminátu a gumy. Tieto modely dokážu hýbať ušami a chvostom či striekať vodu z chobota.