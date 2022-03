Hviezdy od Stinga po Madonnu odsúdili ruskú agresiu voči Ukrajine

Paríž 17. marca (TASR) - Západné hviezdy sa stavajú na stranu Ukrajiny napadnutej Ruskom - Madonna odsúdila inváziu, Iggy Pop zrušil ruské turné a Pink Floyd sa sťahujú z ruských a bieloruských streamovacích platforiem. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Sting dosiahol 2,2 milióna pozretí na Instagrame vďaka novému, akustickému podaniu skladby "Russians", ktorú vydal ešte v roku 1985 a vyzýva v nej na zmiernenie napätia a na mier.



"Nikdy som si nemyslel, že pieseň bude znova opodstatnená, ale vo svetle agresívneho a žalostne pomýleného rozhodnutia jedného muža vpadnúť do mierumilovnej, nikoho neohrozujúcej susednej krajiny je skladba opäť prosbou o našu spoločnú ľudskosť," povedal v úvode videonahrávky Sting.



Spevák venoval pieseň "odvážnym Ukrajincom bojujúcim proti tejto brutálnej tyranii a takisto mnohým Rusom protestujúcim proti krutostiam aj napriek hrozbe zatknutia a uväznenia".



Ďalšia kultová skupina z 80. rokov 20. storočia, The Cure, predáva trička so svojím názvom v modro-žltej ukrajinskej vlajke a vyzbierané peniaze venuje Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Líder kapely Robert Smith zdieľal príspevky o väznenom ruskom opozičnom vodcovi Alexejovi Navaľnom, ktorého v súčasnosti súdia v ďalšom procese a hrozí mu ďalší dlhoročný trest odňatia slobody.



Ďalšie hviezdy zo sveta popu a rocku zrušili svoje turné po Rusku.



"V myšlienkach sme s Ukrajincami a všetkými statočným ľuďmi, ktorí sa stavajú proti násiliu a snažia sa o mier," tvítoval Iggy Pop, keď oznamoval zrušenie júlového termínu svojho koncertu v Moskve.



Nick Cave a skupina Gorillaz sú tiež medzi hudobníkmi, ktorí rušia vystúpenia v Rusku.



"Posielame svoje myšlienky a lásku odvážnym ľuďom na Ukrajine, ich lídrovi-hrdinovi a všetkým, čo trpia z tejto nezmyselnej vojne," uviedol Cave vo vyhlásení.



Škótska kapela Franz Ferdinand takisto zrušila turné, ale zdôraznila, že rozlišuje medzi ruskou vládou a ľuďmi.



"Milujeme Rusko. Táto veľká krajina inšpirovala našu kapelu svojím umením a literatúrou a odvtedy, čo sme tam pred 17 rokmi prvýkrát hrali, vybudovali sme si s našimi ruskými fanúšikmi silný a hlboký vzťah," napísali členovia vo vyhlásení. "Vieme, že vidíte šialenstvo vedenia svojej krajiny. Vieme, že nechcete vojnu," obrátili sa na svojich fanúšikov v Rusku.



Ďalší umelci boli vo svojich komentároch ešte ostrejší.



"Toto je Hitler, ktorý sa vracia a prenasleduje nás," napísal na Instagrame Stevie Nicks z legendárnej skupiny Fleetwood Mac.



Madonna tiež na účte na Instagrame použila toto prirovnanie a skombinovala fotografie zo skazy na Ukrajine so svojou piesňou "Sorry" (text: "You're not half the man you think you are" - Nie si ani spolovice taký muž, ako si myslíš).



Dave Gilmour zo skupiny Pink Floyd uviedol, že jeho nevesta je Ukrajinka a že stiahol všetku svoju hudbu z ruských a bieloruských streamovacích služieb.



"Putin musí odísť," napísal Gilmour na Instagrame.



Aj mladšie hviezdy vyjadrili na sociálnych sieťach šok z ruskej agresie voči Ukrajine. Rapperka, speváčka a skladateľka Nicki Minaj tvítovala: "Vy, matky utekajúce so svojimi deťmi a lúčiace sa so svojimi manželmi... Neviem si predstaviť, aké vydesené a osamotené sa musíte cítiť. Bože, prosím, pomáhaj im."