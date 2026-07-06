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Hydroplán tvrdo pristál na rieke v New Yorku
Hydroplán Kodiak 100 mal na palube ôsmich ľudí a „tvrdo“ pristál v nedeľu okolo poludnia, uviedol newyorský hasičský zbor.
Autor TASR
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New York 6. júla (TASR) - Osem ľudí bolo v nedeľu zachránených z hydroplánu, ktorý „tvrdo“ pristál na rieke East River v New Yorku. Dvaja z cestujúcich utrpeli menšie zranenia, píše TASR podľa správ agentúry AP a televízie BBC.
Hydroplán Kodiak 100 mal na palube ôsmich ľudí a „tvrdo“ pristál v nedeľu okolo poludnia, uviedol newyorský hasičský zbor. Lietadlo následne odtiahli do doku. Na záberoch kolujúcich sociálnymi sieťami vidieť biely hydroplán, ako sa nakláňa na bok, zatiaľ čo nad ním krúži vrtuľník.
Denník The New York Times informoval, že lietadlo odletelo z Hamptons - prímorského letoviska pre zámožnejších Newyorčanov - a smerovalo k základni pre hydroplány, keď pri pristávaní narazilo do vlny. To viedlo k jeho čiastočnému prevráteniu.
Hydroplán Kodiak 100 mal na palube ôsmich ľudí a „tvrdo“ pristál v nedeľu okolo poludnia, uviedol newyorský hasičský zbor. Lietadlo následne odtiahli do doku. Na záberoch kolujúcich sociálnymi sieťami vidieť biely hydroplán, ako sa nakláňa na bok, zatiaľ čo nad ním krúži vrtuľník.
Denník The New York Times informoval, že lietadlo odletelo z Hamptons - prímorského letoviska pre zámožnejších Newyorčanov - a smerovalo k základni pre hydroplány, keď pri pristávaní narazilo do vlny. To viedlo k jeho čiastočnému prevráteniu.