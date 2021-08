Hygiena v Karlových Varoch vyšetruje porušenie covidových opatrení

Praha 29. augusta (TASR) - Účastníkom prvého večera 55. ročníku filmového festivalu Karlove Vary, ktorí nemali nasadené respirátory ani rúška hrozí pokuta do 10.000 českých korún (392 eur), informoval v sobotu spravodajský server iROZHLAS.cz s odvolaním sa na karlovarskú hygienu.



Prvého večera tohto festivalu, ktorý začal 20. augusta, sa zúčastnilo takmer 1200 ľudí, pričom zákonom stanovenú ochranu horných dýchacích ciest nemala väčšina z nich. Miestny hygienický úrad pre Radiožurnál potvrdil, že možné priestupky vyšetruje a pokúša sa identifikovať ľudí, ktorí porušili protiepidemické opatrenia.



"Účastníci otváracieho večera Medzinárodného filmového festivalu, ktorí sa pohybovali bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest, sa dopustili protiprávneho konania tým, že nedodržali aktuálne platné mimoriadne opatrenie. Za toto porušenie by mali niesť zodpovednosť," priblížila hovorkyňa hygienikov Michaela Zajíčková.



Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch vyjadril nádej, že účastníci sobotňajšieho záverečného večera filmového festivalu budú tento raz svedomitejší.



"Nie je to tak, že by sa v rámci festivalu vôbec nedodržiavali opatrenia, ale pokiaľ ide o nosenie respirátorov, tak to úplne šťastné nebolo. Takže v tomto by bolo dobré, keby sa organizátori poučili a dali možno nejaké upozornenie už na začiatku ceremoniálu všetkým účastníkom v sále, aby mali nasadenú ochranu dýchacích ciest," povedal Vojtěch.



"Vyzývame formou vizualizácie, prostredníctvom našich hostesiek, ktoré sa pohybujú v sálach a prostredníctvom médií, aby návštevníci kinosál dodržiavali tieto pravidlá, zakrývali si ústa, ale to je to maximum, čo sme schopní urobiť," reagovala hovorkyňa festivalu Uljana Donátová .



Na 55. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch si hlavnú cenu vo Veľkej sále hotela Thermal prevzali v sobotu tvorcovia snímky Strahinja. Nakrútil ju srbský režisér Stefan Arsenijevič "ako epos o migrácii". U porotcov bodovala aj česká režisérka Erika Hníková. Porotcovia ocenili jej dokument Každá minuta života.