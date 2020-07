Hygienici rozpustili detský tábor, dieťa bolo nakazené koronavírusom

Praha 24. júla (TASR) - Hygienici rozpustili detský letný tábor, ktorý sa konal v okrese Tábor na juhu Čiech. K takémuto kroku pristúpili po tom, ako sa u jedného z detí potvrdilo ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový druh koronavírusu.



V tábore bolo 50 detí, väčšina zo Stredočeského kraja. Momentálne sú už všetky doma, informoval v piatok server iDNES.cz. Poukázal tiež na to, že organizátori konanie tábora vôbec nenahlásili krajskému hygienickému úradu.



"V stredu večer sme sa dozvedeli o tom tábore, kde bolo jedno pozitívne dieťa. Vôbec sme o tábore (predtým) nevedeli. Prevádzkovateľ nám jeho konanie neoznámil," uviedla vo štvrtok večer vo videobrífingu riaditeľka juhočeskej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová. Situáciu podľa jej slov začali hygienici riešiť hneď v noci na štvrtok. "Ešte vo štvrtok ráno sme to došetrovali. Tábor už je kompletne rozpustený," dodala Kotrbová.



Hygienici odovzdali informácie príslušným hygienickým staniciam z krajov, odkiaľ deti pochádzajú. "Všetky deti budú vyšetrené," podotkla Kotrbová. Upozornila, že pri turnusoch do 30 detí nemuseli organizátori letných táborov ešte vlani hygienikom nič hlásiť. Tento rok vydalo ministerstvo zdravotníctva vo veci len odporúčanie.



"Tento tábor bol rozdelený na dve časti. Tým pádom organizátori nič neporušili. Jeho neohlásenie nám ale dosť skomplikovalo situáciu. Bola to doslova pátracia akcia cez noc, keď sme museli dohľadávať všetky kontakty a informácie," opísala Kotrbová.



Išlo o prvý juhočeský letný tábor, v ktorom sa potvrdila nákaza novým koronavírusom. Hygienici, ktorí cez letné prázdniny skontrolujú zhruba stovku táborov, dosiaľ pri kontrolách nezistili nijaké problémy.