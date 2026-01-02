< sekcia Zahraničie
I Če-mjong: Južná Kórea bude naďalej rešpektovať politiku jednej Číny
Juhokórejský prezident v nedeľu odcestuje do Číny na štvordňovú štátnu návštevu, kde sa stretne s prezidentom Si Ťin-pchingom.
Autor TASR
Soul 2. januára (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong v rozhovore pre čínsku televíziu CCTV vyhlásil, že jeho vláda bude aj naďalej rešpektovať politiku jednej Číny. Rozhovor bol zverejnený v piatok krátko pred jeho návštevou Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
I uviedol, že zásady zahraničnej politiky, na ktorých sa Južná Kórea a Čína dohodli pri nadväzovaní diplomatických vzťahov v roku 1992, zostávajú v platnosti a naďalej slúžia ako „základné usmernenia“ pre bilaterálne vzťahy.
„Jasne potvrdzujem, že dodržiavanie zásady jednej Číny a zachovanie mieru a stability v severovýchodnej Ázii vrátane Taiwanského prielivu sú veľmi dôležité,“ deklaroval juhokórejský prezident.
Soul až do roku 1992 udržiaval diplomatické vzťahy s vládou Čínskej republiky sídliacej na Taiwane a považoval ju za zástupcu celej Číny. Podobne ako väčšina medzinárodného spoločenstva svoj postoj zmenil a nadviazal diplomatické vzťahy s Pekingom.
Juhokórejský prezident v nedeľu odcestuje do Číny na štvordňovú štátnu návštevu, kde sa stretne s prezidentom Si Ťin-pchingom. Pôjde už o ich druhé stretnutie v priebehu dvoch mesiacov. Návšteva sa uskutoční v čase zvýšeného napätia v súvislosti s Taiwanom, v ktorého okolí Peking nedávno spustil vojenské cvičenia.
