I Če-mjong: Južná Kórea bude naďalej rešpektovať politiku jednej Číny

Juhokórejský prezident I Če-mjong. Foto: TASR/AP

Juhokórejský prezident v nedeľu odcestuje do Číny na štvordňovú štátnu návštevu, kde sa stretne s prezidentom Si Ťin-pchingom.

Autor TASR
Soul 2. januára (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong v rozhovore pre čínsku televíziu CCTV vyhlásil, že jeho vláda bude aj naďalej rešpektovať politiku jednej Číny. Rozhovor bol zverejnený v piatok krátko pred jeho návštevou Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.

I uviedol, že zásady zahraničnej politiky, na ktorých sa Južná Kórea a Čína dohodli pri nadväzovaní diplomatických vzťahov v roku 1992, zostávajú v platnosti a naďalej slúžia ako „základné usmernenia“ pre bilaterálne vzťahy.

„Jasne potvrdzujem, že dodržiavanie zásady jednej Číny a zachovanie mieru a stability v severovýchodnej Ázii vrátane Taiwanského prielivu sú veľmi dôležité,“ deklaroval juhokórejský prezident.

Soul až do roku 1992 udržiaval diplomatické vzťahy s vládou Čínskej republiky sídliacej na Taiwane a považoval ju za zástupcu celej Číny. Podobne ako väčšina medzinárodného spoločenstva svoj postoj zmenil a nadviazal diplomatické vzťahy s Pekingom.

Juhokórejský prezident v nedeľu odcestuje do Číny na štvordňovú štátnu návštevu, kde sa stretne s prezidentom Si Ťin-pchingom. Pôjde už o ich druhé stretnutie v priebehu dvoch mesiacov. Návšteva sa uskutoční v čase zvýšeného napätia v súvislosti s Taiwanom, v ktorého okolí Peking nedávno spustil vojenské cvičenia.
