I Če-mjong: KĽDR by mohla vyrobiť 10 až 20 jadrových zbraní ročne

Ilustračné foto. Foto: TASR- Jozef Ďurník

Juhokórejský prezident I Če-mjong zároveň vyzval na zmiernenie napätia medzi týmito susednými štátmi.

Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Severná Kórea by mohla čoskoro vyrábať 10 až 20 jadrových hlavíc ročne, povedal v pondelok juhokórejský prezident I Če-mjong, ktorý zároveň vyzval na zmiernenie napätia medzi týmito susednými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) odhaduje, že Severná Kórea má približne 50 jadrových hlavíc a štiepny materiál na výrobu ďalších 40.

„(V KĽDR) už takmer dokončili vývoj medzikontinentálnej balistickej rakety schopnej zasiahnuť územie Spojených štátov a naďalej budujú kapacity na výrobu zhruba 10 až 20 jadrových bômb ročne,“ povedal prezident Južnej Kórey na pôde think-tanku Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) so sídlom vo Washingtone.

I Če-mjong odkazujúc na tvrdšiu politiku svojho predchodcu v prezidentskom úrade voči Severnej Kórei povedal, že napriek sankciám a ďalším snahám odradiť KĽDR od vývoja a výroby jadrových zbraní Pchjongjang v jadrovom programe pokračuje.

„Nepríjemnou skutočnosťou je, že počet jadrových zbraní, ktoré Severná Kórea vlastní, sa za posledné tri až štyri roky zvýšil,“ konštatoval.

Južná Kórea má podľa I Če-mjonga v úmysle pokračovať v odstrašovaní KĽDR prostredníctvom svojich konvenčných zbraní.

I Če-mjong sa krátko predtým stretol v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý naznačil možnosť svojho stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas tohto funkčného obdobia. Počas Trumpovho prvého funkčného obdobia sa stretli trikrát a vymenili si niekoľko listov. Trumpovo diplomatické úsilie však stroskotalo na požiadavke Spojených štátov, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní.
