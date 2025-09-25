< sekcia Zahraničie
I Če-mjong: KĽDR vstúpila do posledného štádia vývoja rakety
Juhokórejský prezident zdôraznil, že Severnej Kórei ešte zostáva zdokonaliť technológiu návratu rakiet do atmosféry, čo sa jej však pravdepodobne čoskoro podarí vyriešiť.
Autor TASR
New York 25. septembra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) podľa juhokórejského prezidenta I Če-mjonga vstúpila do posledného štádia vývoja medzikontinentálnych balistických rakiet, ktoré by mohli niesť jadrové hlavice a zasiahnuť územie Spojených štátov. Režim v Pchjongjangu podľa neho už teraz disponuje dostatočným množstvom jadrových zbraní, aby mohol zaručiť svoju existenciu. I to povedal počas podujatia na newyorskej burze, ktorú navštívil popri zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), informuje TASR podľa agentúr Reuters a Jonhap.
Reuters pripomína, že KĽDR minulý rok vypustila svoju doteraz najväčšiu medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-19. Odborníci tvrdia, že rakety tohto typu sú schopné zasiahnuť akýkoľvek cieľ v Spojených štátoch, hoci schopnosť KĽDR riadiť raketu a chrániť hlavicu pri návrate do atmosféry je stále otázna.
I zdôraznil, že americký prezident Donald Trump je „jedinou“ osobou, ktorá môže byť pre KĽDR partnerom na rokovanie. Trump v auguste vyhlásil, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Ten povedal, že nemá dôvod vyhýbať sa rokovaniam s USA, ak Washington prestane trvať na tom, aby sa jeho krajina vzdala jadrových zbraní.
