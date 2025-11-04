< sekcia Zahraničie
I Če-mjong: Prevzatie operačného velenia od USA posilní spojenectvo
Juhokórejský prezident poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za rozhodnutie umožniť Južnej Kórei vyvinúť ponorky s jadrovým pohonom.
Autor TASR
Soul 4. novembra (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong v utorok vyhlásil, že prevzatie vojenskej operačnej kontroly (OPCON) od Spojených štátov bude významnou príležitosťou na posilnenie bilaterálneho spojenectva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
„Rýchle obnovenie vojenskej operačnej kontroly počas môjho funkčného obdobia by bolo dôležitou príležitosťou na ďalšie prehĺbenie a rozvoj spojenectva medzi Kórejskou republikou a USA,“ uviedol prezident počas stretnutia s americkým ministrom obrany Petom Hegsethom. Jeho funkčné obdobie sa končí v roku 2030.
„Ak sa výrazne posilnia schopnosti kórejskej armády a Kórejská republika prevezme vedúcu úlohu v obrane Kórejského polostrova, zníži sa aj obranná záťaž USA v indicko-tichomorskom regióne,“ dodal.
Juhokórejská armáda zintenzívňuje svoje snahy o posilnenie nezávislých obranných kapacít a Washington vyzýva Soul, aby prevzal väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť.
Obe krajiny pracujú na podmienkach prechodu OPCON. Južná Kórea odovzdala operačné velenie svojich vojsk počas kórejskej vojny v rokoch 1950-53. V roku 1994 prevzala mierové OPCON, ale vojnové stále zostáva v rukách USA.
Juhokórejský prezident poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za rozhodnutie umožniť Južnej Kórei vyvinúť ponorky s jadrovým pohonom.
Hegseth privítal rozhodnutie Južnej Kórey zvýšiť výdavky na obranu a posilniť obranné schopnosti prostredníctvom moderných konvenčných zbraní a získania ponoriek s jadrovým pohonom.
„Rýchle obnovenie vojenskej operačnej kontroly počas môjho funkčného obdobia by bolo dôležitou príležitosťou na ďalšie prehĺbenie a rozvoj spojenectva medzi Kórejskou republikou a USA,“ uviedol prezident počas stretnutia s americkým ministrom obrany Petom Hegsethom. Jeho funkčné obdobie sa končí v roku 2030.
„Ak sa výrazne posilnia schopnosti kórejskej armády a Kórejská republika prevezme vedúcu úlohu v obrane Kórejského polostrova, zníži sa aj obranná záťaž USA v indicko-tichomorskom regióne,“ dodal.
Juhokórejská armáda zintenzívňuje svoje snahy o posilnenie nezávislých obranných kapacít a Washington vyzýva Soul, aby prevzal väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť.
Obe krajiny pracujú na podmienkach prechodu OPCON. Južná Kórea odovzdala operačné velenie svojich vojsk počas kórejskej vojny v rokoch 1950-53. V roku 1994 prevzala mierové OPCON, ale vojnové stále zostáva v rukách USA.
Juhokórejský prezident poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za rozhodnutie umožniť Južnej Kórei vyvinúť ponorky s jadrovým pohonom.
Hegseth privítal rozhodnutie Južnej Kórey zvýšiť výdavky na obranu a posilniť obranné schopnosti prostredníctvom moderných konvenčných zbraní a získania ponoriek s jadrovým pohonom.