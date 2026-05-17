I Če-mjong sa budúci týždeň stretne s japonskou premiérkou Takaičiovou
Návštevu mesta Andong označili za recipročné gesto po tom, čo japonská premiérka v januári hostila I Če-mjonga vo svojej rodnej prefektúre Nara.
Autor TASR
Soul 17. mája (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová v utorok pricestuje do Južnej Kórey na dvojdňovú návštevu. S tamojším prezidentom I Če-mjongom sa stretne v jeho rodnom meste Andong, oznámila v nedeľu prezidentova kancelária. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Jonhap.
Návštevu mesta Andong v provincii Severný Kjongsang Soul označil za recipročné gesto po tom, čo japonská premiérka v januári hostila I Če-mjonga vo svojej rodnej prefektúre Nara.
„Očakávame, že táto návšteva bude významnou príležitosťou na ďalšie prehĺbenie silnej dôvery a priateľstva medzi lídrami oboch krajín,“ uviedol hovorca prezidentovho úradu.
Lídri budú tiež diskutovať o regionálnych a globálnych otázkach, vrátane situácie na Blízkom východe, ako aj o ekonomike či verejnej bezpečnosti, dodala prezidentova kancelária.
Po rokovaniach usporiadajú obaja lídri spoločnú tlačovú konferenciu, po ktorej sa zúčastnia na slávnostnej večeri a ďalších kultúrnych podujatiach.
I Če-mjong a Takaičiová sa po prvýkrát stretli v rámci summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v meste Kjongdžu v provincii Severný Kjongsang v októbri minulého roka, pripomína AFP.
