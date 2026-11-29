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I Če-mjong: Summit KĽDR a Číny je ťažké predvídať, no bol by vítaný
Kim v októbri absolvoval návštevu Tan-tungu, pri ktorej prešiel cez novootvorený most a stretol sa so štvrtým najvyššie postaveným čínskym predstaviteľom Wangom Chu-ningom, pripomína Reuters.
Autor TASR
Soul 29. novembra (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong v nedeľu uviedol, že je ťažké predpovedať, či sa uskutoční summit Severnej Kórey (KĽDR) a Číny, no zároveň skonštatoval, že by takúto schôdzku uvítal, uviedla juhokórejská agentúra Newsis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Existuje toľko premenných, že túto situáciu nie je možné spoľahlivo predpovedať,“ citovali prezidentove slová novinári počas horskej túry v Soule. I Če-mjong takisto ozrejmil, že Soul pri tom zohrá akúkoľvek úlohu, ktorú bude môcť, a označil za dôležité zmiernenie napätia medzi Kóreami.
Japonská tlačová agentúra Kjódó s odvolaním sa na diplomatické zdroje informovala, že severokórejský vodca Kim Čong-un by mohol začiatkom decembra navštíviť niekoľko čínskych miest a stretnúť sa s prezidentom Si Ťin-pchingom. Kjódó takisto uviedla, že v pohraničnom čínskom meste Tan-tung sa v sobotu postavili stavebné oplotenia okolo železničnej trate spájajúcej obe krajiny podobné tým, ktoré sa postavili vlani, keď Kim prechádzal vlakom cez mesto.
Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap tiež uviedla, že hotel s výhľadom na Most priateľstva medzi Čínou a KĽDR prestal prijímať rezervácie do 4. decembra. Podnik obmedzil svoje rezervácie aj pred predchádzajúcimi návštevami severokórejských vodcov.
Kim v októbri absolvoval jednodňovú návštevu Tan-tungu, pri ktorej prešiel cez novootvorený most a stretol sa so štvrtým najvyššie postaveným čínskym predstaviteľom Wangom Chu-ningom, pripomína Reuters. Cesta poukázala na obnovené úsilie Pekingu a Pchjongjangu o posilnenie hospodárskych vzťahov.
Si sa s Kimom naposledy stretol počas návštevy v Pchjongjangu v júni, keď sa dohodli rozšíriť spoluprácu a posilniť strategickú komunikáciu.
„Existuje toľko premenných, že túto situáciu nie je možné spoľahlivo predpovedať,“ citovali prezidentove slová novinári počas horskej túry v Soule. I Če-mjong takisto ozrejmil, že Soul pri tom zohrá akúkoľvek úlohu, ktorú bude môcť, a označil za dôležité zmiernenie napätia medzi Kóreami.
Japonská tlačová agentúra Kjódó s odvolaním sa na diplomatické zdroje informovala, že severokórejský vodca Kim Čong-un by mohol začiatkom decembra navštíviť niekoľko čínskych miest a stretnúť sa s prezidentom Si Ťin-pchingom. Kjódó takisto uviedla, že v pohraničnom čínskom meste Tan-tung sa v sobotu postavili stavebné oplotenia okolo železničnej trate spájajúcej obe krajiny podobné tým, ktoré sa postavili vlani, keď Kim prechádzal vlakom cez mesto.
Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap tiež uviedla, že hotel s výhľadom na Most priateľstva medzi Čínou a KĽDR prestal prijímať rezervácie do 4. decembra. Podnik obmedzil svoje rezervácie aj pred predchádzajúcimi návštevami severokórejských vodcov.
Kim v októbri absolvoval jednodňovú návštevu Tan-tungu, pri ktorej prešiel cez novootvorený most a stretol sa so štvrtým najvyššie postaveným čínskym predstaviteľom Wangom Chu-ningom, pripomína Reuters. Cesta poukázala na obnovené úsilie Pekingu a Pchjongjangu o posilnenie hospodárskych vzťahov.
Si sa s Kimom naposledy stretol počas návštevy v Pchjongjangu v júni, keď sa dohodli rozšíriť spoluprácu a posilniť strategickú komunikáciu.