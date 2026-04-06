Pondelok 6. apríl 2026
I Če-mjong vyjadril ľútosť nad vypustením dronov jednotlivcami do KĽDR

Na snímke juhokórejský prezident I Če-mjong. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Soul 6. apríla (TASR) — Juhokórejský prezident I Če-mjong v pondelok vyjadril poľutovanie nad incidentmi, pri ktorých súkromné osoby vyslali drony nad územie Severnej Kórey. Takéto konanie podľa neho vyvolalo zbytočné napätie s Pchjongjangom. Informovala o tom agentúra Jonhap.

Prezident sa takto vyjadril na zasadnutí kabinetu v reakcii na minulotýždňové obvinenie troch osôb prokuratúrou. Obvinení – študent doktorandského štúdia, zamestnanec Národnej spravodajskej služby (NSI) a armádny dôstojník – v období od septembra do januára bez povolenia vypustili drony do vzdušného priestoru KĽDR.

„Hoci nešlo o operáciu vlády, vyjadrujem severokórejskej strane poľutovanie nad zbytočným vojenským napätím, ktoré toto bezohľadné správanie spôsobilo,“ uviedol I Če-mjong.

Ide o jeho prvé priame vyjadrenie v tejto veci adresované Pchjongjangu, hoci tieto incidenty kritizoval už v minulosti.

Prezident zdôraznil, že civilisti majú zakázané vykonávať neautorizované súkromné aktivity, ktoré by mohli vyprovokovať KĽDR. Podľa neho musia byť aj strategicky dôležité kroky štátu realizované s maximálnou opatrnosťou. Spomínané konanie jednotlivcov označil za „neprijateľné“.

I Če-mjong sa tiež vyjadril k obavám, ktoré tieto činy vyvolali medzi obyvateľmi pohraničných oblastí.

Musíme dôkladne zvážiť, komu majú takéto činy v skutočnosti prospieť,“ konštatoval a vyzval príslušné ministerstvá na úpravu predpisov a rýchle prijatie opatrení, ktoré zabránia opakovaniu podobných situácií.

Pchjongjang uviedol, že začiatkom januára zostrelil dron so „sledovacím zariadením“. Na fotografiách zverejnených štátnymi médiami bolo vidno trosky objektu s krídlami roztrúsené po zemi spolu so sivými a modrými komponentmi, ktoré údajne obsahovali kamery.

I Če-mjong sa od svojho nástupu do úradu v júni 2025 snaží o obnovenie dialógu s Pchjongjangom. Severná Kórea však jeho ponuky doteraz odmietala a jej parlament nedávno oficiálne označil Južnú Kóreu za svojho „najväčšieho nepriateľa“.
