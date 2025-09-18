Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Zahraničie

I Če-Mjong znovu zdôraznil podporu vzťahov s KĽDR

.
Na snímke Lee Jae Myung. Foto: TASR/AP

Prezident sa k téme vyjadril v písomnom prejave na podujatí Global Korea Forum.

Autor TASR
Soul 18. septembra (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-Mjong vo štvrtok uviedol, že krajina bude naďalej prijímať kroky na obnovenie dôvery KĽDR napriek obmedzeným vyhliadkam na spoluprácu krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Prezident sa k téme vyjadril v písomnom prejave na podujatí Global Korea Forum. „Vláda už od začiatku podniká kroky na zníženie vojenského napätia a obnovu dôvery medzi obomi krajinami. Zároveň bude v tomto prístupe pokračovať aj naďalej," uviedol I Če-Mjong. „Je načase ukončiť éru konfrontácií a nepriateľstva,“ ozrejmil.

„V rámci existujúcich medzikórejských dohôd vyberieme tie body, ktoré dokážeme implementovať. Budeme sa snažiť vytvoriť prostredie vhodné na rozhovory a spoluprácu,“ zdôraznil prezident.

Hoci Pchjongjang už odmietol mierové návrhy juhokórejského lídra, prezident I vyhlásil, že vláda bude trpezlivá a vytvorí systém podporujúci mier a koexistenciu krajín v súlade s meniacimi sa medzikórejskými vzťahmi a globálnou geopolitickou situáciou.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti