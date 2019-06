I. Dodon vyzýva štátnych zamestnancov, aby podporili novú vládu

Podľa Dodona je na strane novej vlády približne 80 percent štátnych zamestnancov, ale ich nadriadení sa boja represií zo strany Demokratickej strany Moldavska, ktorá sa odmieta vzdať kontroly moci.

Kišiňov 13. júna (TASR) - Moldavský prezident Igor Dodon vyzval vládnych úradníkov a príslušníkov bezpečnostných zložiek a armády, aby podporili novú vládu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS.



Ako Dodon napísal na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook, vládu premiérky Maie Sanduovej už podporili "kľúčoví partneri: Rusko, Kanada, európske krajiny, Európska komisia, Rada Európy a iní".



Podľa Dodona je "na strane novej vlády" približne 80 percent štátnych zamestnancov, ale ich "nadriadení sa boja represií" zo strany Demokratickej strany Moldavska (PDM), ktorá sa odmieta vzdať kontroly moci. Dodon však vo svojom vyhlásení odporučil šéfom ministerstiev, prokuratúry a ústavného súdu, aby sa vzdali funkcie a "nestali sa tak aktérmi uzurpácie moci".



Na adresu ich podriadených Dodon uviedol, že môžu "byť hlavným prvkom, ktorý spustí proces pokojného odovzdania moci (v Moldavsku), môžete zachrániť krajinu pred destabilizáciou!"



Medzičasom vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin uistil, že Moskva sa nevzdá podpory moldavského prezidenta Igora Dodona v súčasnej kríze v Moldavsku.



Súčasná kríza v Moldavsku súvisí s výsledkom parlamentných volieb, ktoré sa konali ešte 24. februára. Vládnucu koalíciu v parlamente a vládu sa totiž podarilo vytvoriť až 8. júna, keď sa proruská Socialistická strana Moldavska (PSRM) podporovaná prezidentom Igorom Dodonom dohodla s proeurópskym blokom ACUM, že vystúpia proti PDM, ktorá ovládala predchádzajúci parlament i vládu. Na čele PDM je kontroverzný oligarcha Vlad Plahotniuc.



Následne sa však PDM cez víkend obrátila na ústavný súd, ktorý vytvorenie koalície a kabinetu označil za protizákonné. Súd dal potom úradujúcemu premiérovi Pavlovi Filipovi (PDM) právomoc podpísať namiesto prezidenta Dodona výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb. Samotný Dodon to označil za pokus o uzurpovanie si moci a v utorok zrušil výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných volieb, ktorý v nedeľu podpísal úradujúci premiér Filip.



Agentúra Interfax konštatovala, že všetky pokusy novej vlády na čele s premiérkou Maiou Sanduovou prevziať kontrolu nad krajinou doteraz zlyhali.



Moldavskí exprezidenti vyzývajú demokratov, aby uznali novú vládu

Niekdajší moldavskí prezidenti Mircea Snegur a Petru Lucinschi vyzvali bývalú vládnucu Demokratickú stranu Moldavska (PDM), aby uznala novú vládu a pretrvávajúcu politickú krízu vyriešila na rokovaniach. Ich spoločnú výzvu zverejnil vo štvrtok prezident republiky Igor Dodon na svojej stránke na Facebooku.



Snegur a Lucinschi poukázali na to, že aj oni sa ako prezidenti museli uchýliť k rozpusteniu parlamentu, pričom ich však "ústavný súd pri tom nezaväzoval urobiť to v určitý deň alebo hodinu".



"Ústava hovorí, že prezident môže rozpustiť parlament, čo znamená, že mu ponecháva priestor na manévrovanie - čas navyše na premýšľanie, ak chcete," vysvetlili exprezidenti.



Bývalí lídri Moldavska súčasne zdôraznili, že "vytvorenú parlamentnú väčšinu už uznalo medzinárodné spoločenstvo". Vyzvali preto politické strany, aby tento konflikt vyriešili v parlamente a "aby situácia v krajine nezašla do absurdity".