I. Duque odmietol Madurov návrh na obnovenie konzulárnych stykov

Bogota 31. januára (TASR) - Kolumbijský prezident Iván Duque odmietol ponuku od venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý navrhol obnovenie bilaterálnych konzulárnych vzťahov s cieľom zjednodušiť proces vydania bývalej kolumbijskej senátorky zatknutej vo Venezuele.



Ako v piatok pripomenula agentúra DPA, Maduro prišiel s touto ponukou v stredu. Duque ju však vo štvrtok odmietol, pričom zdôraznil, že to bol Caracas, ktorý vo februári prerušil diplomatické vzťahy s Bogotou kvôli jej podpore vodcovi venezuelskej opozície Juanovi Guaidóovi, uznanému desiatkami krajín sveta za dočasného prezidenta Venezuely.



Duque vo svojom vyhlásení označil Madura za diktátora, pričom uviedol, že nedovolí, aby sa teraz vydával za "holubicu mieru". Poukázal tiež na to, že sústavné násilie vo Venezuele nezaručuje, že konzulárne služby budú skutočne poskytnuté.



Maduro prišiel so svojím návrhom v súvislosti s prípadom zatknutia bývalej kolumbijskej senátorky Aídy Merlanovej, ktorá bola za kupovanie hlasov voličov odsúdená na 15 rokov väzenia, ale v októbri roku 2019 ušla z krajiny a v pondelok bola zatknutá vo venezuelskom meste Maracaibo.



Kolumbia uviedla, že vzhľadom na to, že neuznáva Madurovu vládu, bude Merlanovej vydanie žiadať od Guaidóa. Vodca venezuelskej opozície však nemá právomoc realizovať túto požiadavku.



Začiatkom októbra Merlanovú previezli z väzenia v Bogote k zubárovi na kliniku, kde vyliezla do okna v druhom poschodí, skĺzla sa dolu po lane a ušla na motorke, ktorá tam už na ňu čakala.