I. Korčok by mal vo Washingtone rokovať s M. Pompeom

Bratislava 21. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) by sa v rámci pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických mal vo štvrtok (22. 10.) stretnúť s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Počas pracovného stretnutia obaja ministri zahraničných vecí podpíšu v mene vlád spoločné vyhlásenie k bezpečnosti 5G sietí," spresnilo MZVEZ SR.



V rámci pracovnej cesty v USA by sa mal Korčok podľa rezortu stretnúť aj s ďalšími partnermi na vládnej a kongresovej úrovni, taktiež so zástupcami mimovládneho sektora. Témou rokovaní by mal byť spoločný bilaterálny záujem.