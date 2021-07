I. Korčok: Členstvo v EÚ ani v kritických momentoch nemá alternatívu

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Foto: FOTO TASR/AP

Komárom 19. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok sa v pondelok zúčastnil na neformálnom stretnutí s rezortnými partnermi z krajín Vyšehradskej skupiny (V4) v maďarskom Komárome. Hlavnými témami boli Konferencia o budúcnosti Európy, západný Balkán, ekonomické oživenie i migračná a azylová politika Európskej únie. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR).Stretnutie šéfov diplomacií krajín vyšehradskej spolupráce sa uskutočnilo z iniciatívy maďarského predsedníctva vo V4.V diskusii o západnom Balkáne ministri potvrdili silnú podporu Vyšehradskej skupiny pre integráciu krajín západného Balkánu do Európskej únie. "S krajinami západného Balkánu však musíme viesť aj silný politický dialóg, ktorý presahuje rámec rozširovania EÚ," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.Partneri diskutovali aj o prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti Európy. V tejto súvislosti Korčok zdôraznil, že "zásadnú úlohu v reflexii o Európskej únii musia mať naši občania. Naším primárnym cieľom je ich počúvať a vytvárať im priestor na formulovanie svojich názorov." Ako zdôraznil, členstvo v Európskej únii nemá ani v kritických momentoch alternatívu.V rokovaniach ministrov o prekonávaní dôsledkov pandémie minister Korčok uviedol:Ministri sa venovali aj migračnej a azylovej politike Európskej únie.uviedol Korčok.Šéf slovenskej diplomacie ďalej vyhlásil, že "Slovensko podporuje budovanie vzájomne prospešných migračných partnerstiev s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov. Sme pripravení rozširovať a zintenzívňovať flexibilnú solidaritu, a to najmä formou finančnej, technickej či expertnej asistencie."Ministri sa počas rokovania venovali aj aktuálnej situácii na litovsko-bieloruskej hranici. "Množiace sa dôkazy o systematickej podpore nelegálnej migrácie do EÚ, v tomto prípade do Litvy, sú zarážajúce. Bieloruský režim už nebojuje len s vlastným obyvateľstvom, ale čoraz viac aj s Európskou úniou, a teda aj s nami," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.uzavrel Korčok.