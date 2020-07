Korčok: Slovensko uzná Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely

Bratislava 1. júla (TASR) – Slovenská republika dnes uznala Juana Guaidóa ako dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky. V stredu po rokovaní vlády o tom informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Ako doplnil, informoval o tom aj vládny kabinet.



Korčok poukázal na to, že vlani sa vo Venezuele odohrali voľby, počas ktorých sa Nicolás Maduro nelegitímnym spôsobom nominoval za prezidenta.



„Jeho prezidentský post nebol uznaný, ale zároveň 24 členských štátov EÚ urobilo rozhodnutie, že uznajú za dočasného prezidenta súčasného predsedu Národného zhromaždenia, to znamená parlamentu," povedal Korčok. Ako vysvetlil, Slovensko sa tak týmto krokom pridá ku skupine 24 členských krajín EÚ. Zároveň vyzval režim Madura na dodržiavanie ústavnosti a demokratických princípov.



Šéf slovenskej diplomacie tak reagoval na dlhodobo sa zhoršujúcu vnútropolitickú situáciu vo Venezuele a pokračujúci protiústavný postup Madura v otázke vyhlásenia nových demokratických prezidentských volieb.



„Môj krok reaguje priamo na eskaláciu zo strany režimu nelegitímneho prezidenta Madura voči EÚ. Konkrétne to, že dal vyhostiť šéfku diplomacie EÚ vo Venezuele," povedal Korčok s tým, že to považoval za dôležité. Zároveň vyzval režim Madura na dodržiavanie ústavnosti a demokratických princípov.



Venezuelský prezident Maduro rozhodol o vyhostení Isabel Brilhantovej Pedrosovej po tom, ako sa Únia rozhodla uvaliť sankcie na 11 venezuelských vládnych predstaviteľov podporujúcich prezidenta. Sankcie majú podobu zákazu vstupu na územie EÚ či zmrazenia majetku. Na rozšírenom zozname sankcií sa ocitol aj predseda Národného zhromaždenia Luis Parra. Sankcie EÚ sa doteraz vzťahovali na 25 osôb z Madurovho okolia.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok dopoludnia odsúdil vyhostenie veľvyslankyne EÚ vo Venezuele a prostredníctvom odkazu na Twitteri naznačil, že Únia zareaguje recipročným spôsobom.